Тренер Тарасовой: Никакого настоящего конфликта с Тутберидзе нет и быть не может

Конфликт начался с заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры. Тарасова после этого высказала мнение, что Загитова уже не сможет вернуться в фигурное катание. В ответ на это в соцсетях команды Тутберидзе появился пост с критикой Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Никакого настоящего конфликта между Тутберидзе и Тарасовой нет. И быть не может. Пройдет немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут. Прошло ли время Загитовой и Медведевой? Говорить «время прошло» о спортсменках, которые еще активно соревнуются или приостановили выступления — обидно для них. Сейчас только они сами знают, что будет завтра.