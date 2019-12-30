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18:19 (мск), источник: Sport24

Тренер Тарасовой: Никакого настоящего конфликта с Тутберидзе нет и быть не может

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала скандал с участием своей бывшей ученицы Татьяны Тарасовой и российского тренера Этери Тутберидзе.

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Источник: Sport24

Конфликт начался с заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры. Тарасова после этого высказала мнение, что Загитова уже не сможет вернуться в фигурное катание. В ответ на это в соцсетях команды Тутберидзе появился пост с критикой Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Никакого настоящего конфликта между Тутберидзе и Тарасовой нет. И быть не может. Пройдет немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут. Прошло ли время Загитовой и Медведевой? Говорить «время прошло» о спортсменках, которые еще активно соревнуются или приостановили выступления — обидно для них. Сейчас только они сами знают, что будет завтра.

Время катания, которое показывала наша первая чемпионка мира Мария Бутырская, вернется, — цитирует Чайковскую «Комсомольская правда».

Чайковская работает тренером с 1964 года. Работала с парой Татьяна Тарасова — Георгий Проскурин. Ученики Чайковской завоевали в общей сложности 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Два года назад возглавила тренерский совет ФФККР.

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