Уход Загитовой и драма Тутберидзе: что было в фигурном катании

Источник: РИА "Новости"

Алина Загитова взяла паузу в карьере, Евгения Медведева так и не показала четверной прыжок и прервала сезон из-за сломанного конька, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная захватили женское фигурное катание, а сопротивление им оказывает из россиянок только Елизавета Туктамышева, выучившая четверной в 23 года. В российском парном катании молодые дуэты теснят опытных Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а в мужском бремя лидерства взяли Дмитрий Алиев и Александр Самарин, однако вспыхнули и две юных звезды.

Загитова взяла все трофеи и ушла из спорта

Временно. В таком же стиле приостанавливали свою карьеру Аделина Сотникова, Елена Радионова, Каролина Костнер, но никто из них уже давно не соревнуется и, положа руку на сердце, вряд ли когда-нибудь будет.

С большой долей вероятности олимпийская чемпионка пойдет по этому пути. Почему?

Во-первых, она уже все выиграла. И это тоже один из главных итогов 2019 года.

Загитова стала второй фигуристкой в истории, которой удалось объединить золото Олимпийских игр, чемпионата своего континента — Европы, финала Гран-при и чемпионата мира.

До нее такое достижение покорялось лишь кореянке Ким Ю На (только вместо чемпионата Европы у нее был чемпионат четырех континентов, где соревнуются спортсмены из Америки и Азии), однако она добилась такого в 19 лет, а Загитова — в 16.

Таким образом, у совсем юной девушки уже не осталось спортивных целей, которые нужно покорять — классика для группы Этери Тутберидзе.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

Во-вторых, даже если бы Алина решила завоевать все трофеи по второму разу, для этого ей понадобилось бы разучить четверные прыжки и тройной аксель, без которых претендовать не то что на золото, а даже на попадание в тройку на главных стартах практически нереально.

Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная задают такую техническую планку, что без хотя бы одного элемента ультра-си сопротивление становится бесполезным. При этом Загитова сама отмечала, что осваивать квады ей надо было еще два-три года назад.

Четверные прыжки надо учить в более юном возрасте. Да, мне лишь 17 лет, но наш спорт быстро молодеет. Мне надо было учить четверные еще перед Олимпиадой в Пхенчхане, но тогда был риск травмы, и я могла бы не поехать на Игры. На тот момент было достаточно моего арсенала прыжков, а потом я начала взрослеть, пошла раскоординация, и главным было сохранить все прыжки в чистом, хорошем виде. Алина Загитова российская фигуристка

Выходит, что составить серьезную конкуренцию троице вчерашних юниорок Загитова с нынешним набором прыжков не может, а в освоение новых сама не очень верит. Но места от четвертого и ниже — это ведь явно не для олимпийской чемпионки.

В такой ситуации вряд ли есть смысл возвращаться. Тем более что девушка отлично нашла себя вне профессионального катания. Сейчас она каждый день принимает участие в новогоднем шоу Татьяны Навки, перевезла всю семью из Ижевска в Москву, от души наслаждается времяпрепровождением в кругу близких, а также находит новые хобби.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5Zldz3p9lK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-28T06:54:06+00:00">27 Ноя 2019 в 10:54 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторую надежду на возвращение фигуристки оставляют лишь новости о том, что Алина уже соскучилась по соревнованиям, как она сама недавно сообщила Тутберидзе.

Хотя было бы странно, если бы взявшая паузу полмесяца назад спортсменка совсем не скучала по тому образу жизни, который вела с юных лет.

ТЩК захватили женскую одиночку

Аббревиатурой ТЩК, как называют трио юных учениц Тутберидзе — Трусову, Щербакову и Косторную, — в ближайшее время можно будет описать пьедестал любого крупного турнира. В этом сезоне они выиграли все этапы Гран-при, взяли все доступные медали в финале серии, а также на чемпионате России.

Скорее всего, такая ситуация повторится на чемпионате Европы и мира, а если нет, то это станет настоящей сенсацией.

ТЩК — это новое поколение фигуристок, которые начали учить элементы ультра-си в раннем возрасте и к выходу на взрослый уровень довели их до стабильного состояния, что позволяет теперь в одну калитку выносить всех соперниц, которые все еще живут по правилам «уходящего века» в фигурном катании, когда женщины исполняли только тройные прыжки.

Фоторепортаж Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию

В начале сезона эксперты предполагали, что ТЩК начнут разносить авторитетных соперниц, вроде Загитовой и Евгении Медведевой, ближе к середине или даже концу сезона, когда судьи признают их и начнут ставить высокие оценки за компоненты и качество исполнения технических элементов (GOE — Grade of execution). Но на деле борьбы не получилось совсем, и с самых первых турниров 15-летние девочки просто задавили сложностью своего контента.

Трусова в сентябре владела четверным лутцом, тулупом и сальховом, а по ходу сезона начала вставлять в программы четверной флип и тройной аксель.

Правда, последние два элемента у нее пока не очень стабильны, да и есть проблемы с сальховом, однако общая стоимость контента настолько велика, что даже с двумя падениями Русская Ракета легко обошла на этапе Гран-при в Москве Медведеву, которая показала два безупречных проката.

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Щербакова прыгает четверной лутц (причем в каскаде с тройным тулупом), а также, подобно Трусовой, освоила в этом сезоне четверной флип. Кроме того, уже двукратная чемпионка России очень стабильно исполняет дорогостоящий каскад тройной лутц + тройной риттбергер, которые сейчас в мире показывают, пожалуй, только они с Трусовой (и то Саша нередко падает с него).

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Косторная еще в 2017 году владела тройным акселем, но затем какое-то время его не исполняла (возможно, из-за роста и изменений в теле), однако осенью 2019-го вернула этот элемент в программы и тоже превратилась в страшную силу.

Фоторепортаж Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при

Особую помощь ей оказывают и правила, которые запрещают женщинам исполнять в короткой программе четверные — можно только триксель. Учитывая этот фактор, а также космические оценки за скольжение, выразительность и надбавки GOE за четкое исполнение всех элементов, Алена набирает в короткой по 85 баллов и отрывается от преследовательниц так, что одолеть ее в этом сезоне удалось пока только Щербаковой.

Для этого Анне пришлось чисто исполнить на чемпионате России три четверных прыжка (двух в финале Гран-при, например, не хватило).

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По итогам национального первенства ТЩК официально вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, где конкуренции в разы меньше, так что единственный вопрос теперь в том, в каком порядке они расположатся на пьедестале.

Медведева досрочно завершила сезон

Евгения Медведева пока не думает делать паузу в карьере, но сезон-2019/20 завершила почти вровень с Загитовой.

Причиной тому — неожиданная поломка одного конька на тренировке перед чемпионатом России. Откатав короткую программу в ботинке, замотанном скотчем и шнурками, фигуристка снялась с произвольного выступления, чтобы не рисковать здоровьем.

Спортсменка объявила, что не примет участия больше ни в одном турнире в сезоне, так что увидеть ее можно будет только в шоу. «Но в этой жизни все происходит не просто так. Теперь у нас будет много времени, чтобы работать и улучшать программы», — сделала позитивный вывод Евгения в своем Instagram.

Фоторепортаж Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы Медведева успешно выступила на Гран-при Москвы

В целом этот сезон проходил в немного похожей манере на предыдущий. Вначале Евгения показывала не лучшие результаты — не хватало стабильности, и провалилась на этапе Гран-при в Канаде, заняв только пятое место, но затем дела пошли на лад.

На этапе Гран-при в Москве Медведева выдала два блестящих проката и в случае победы могла даже попасть в финал серии, несмотря на фиаско в Канаде, однако с Трусовой и ее четверными было невозможно бороться.

Тем не менее это серебро ценно хотя бы тем, что останется единственной наградой фигуристки на крупных турнирах в этом сезоне.

А что же с четверным сальховом, который Евгения начала разучивать летом, уделяла ему по 40 минут в день и предполагала, что зрители увидят его докрученным в этом сезоне, пусть и, возможно, с падением?

К сожалению, девушка так и не попыталась исполнить его на соревнованиях даже в Канаде, где терять уже было нечего и можно было рискнуть. Судя по всему, ей еще не удалось исполнить квад без подстраховки хотя бы на тренировках.

Фоторепортаж Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

В такой ситуации завершение сезона в декабре (наверное, впервые в карьере Медведевой) может действительно помочь двукратной чемпионке мира. Теперь у нее будет достаточно времени, чтобы сосредоточиться на доведении четверного до ума без необходимости выдавать результат прямо здесь и сейчас и, соответственно, исключать любую возможность риска.

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Туктамышева выучила четверной тулуп

Елизавета Туктамышева в данный момент воплощает собой единственную надежду более возрастного поколения фигуристок на то, что они могут освоить элементы ультра-си и вывести их на стабильный уровень.

В прошлом сезоне Императрица восстановила тройной аксель и шикарно выступила на командном чемпионате мира — 2019.

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А этой осенью фигуристка в 23 года выучила четверной тулуп и вскоре начала исполнять его в каскаде с тройным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6A-TWOoqV1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6A-TWOoqV1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6A-TWOoqV1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Фигурное катание для детей (@start.ice)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-13T14:02:07+00:00">13 Дек 2019 в 6:02 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, на чемпионате России попытка четверного с треском провалилась, и Туктамышева заняла четвертое место, не попав в сборную на чемпионат Европы. С вероятностью 99% на чемпионат мира Императрица также не поедет, поскольку все квоты будут прочно заняты ТЩК.

Фоторепортаж Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания

Однако в случае с ученицей Алексея Мишина ситуация выглядит отнюдь не безнадежно, и кажется, что в следующем сезоне она уже сможет навязать реальную конкуренцию подопечным Тутберидзе.

Туктамышева уже заявила, что собирается учить второй вид квада — сальхов.

Мы будем оттачивать четверной тулуп до такого состояния, чтобы он у меня был настолько же уверенным, как и тройной аксель. Есть теория, что если ты делаешь четверной тулуп, то и сальхов, в принципе, тоже можно выучить. Я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно попробовать еще какой-то четверной. Елизавета Туктамышева российская фигуристка

Молодые пары разрывают мир

В российском парном катании назрели серьезные перемены.

Ведущая пара страны последних лет Евгения Тарасова / Владимир Морозов переехали тренироваться в США к тренеру, который специализируется в танцах на льду, — Марине Зуевой.

Своей основной целью дуэт называл улучшение скольжения и артистизма, то есть оценки за компоненты, которой им не хватало, в то время как технически ребята всегда были очень сильны.

Уже виден прогресс — например, короткая программа Тарасовой и Морозова на чемпионате России стала настоящим шедевром, в котором оба партнера прочувствовали музыку и образы, как никогда.

Фоторепортаж 15 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет 15 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет

Однако резкие перемены в месте жительства и стиле тренировок привели к некоторой нестабильности, которая не позволила паре пробиться в финал Гран-при и победить на чемпионате России — они взяли лишь серебро.

Тем временем победу на национальном первенстве одержали молодые и дерзкие Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, который проводят только второй сезон на взрослом уровне.

Ранее ученики школы Тамары Москвиной выиграла оба своих этапа Гран-при и пробились в финал, где только странный провал в произвольной программе помешал им попасть в призы. Но на чемпионате России ребята снова собрались и выдали свой максимум, не оставив соперникам шансов.

Также радуют результатами молодые пары Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин и Анастасия Мишина / Александр Галлямов. Первые дважды взяли серебряные медали на этапах Гран-при, вторые — золото и бронзу. Оба дуэта, конечно, пробились в финал, где Мишина и Галлямов, которые проводят только первый полноценный сезон на взрослом уровне, взяли бронзу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vwW04XSPcVQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Прорыв Игнатова и Даниеляна

В мужском одиночном катании стоит отметить, что завершил карьеру Максим Ковтун и на долгий срок выбыл Михаил Коляда, перенесший операцию по поводу синусита.

В их отсутствие Александр Самарин и Дмитрий Алиев здорово выступили на этапах Гран-при и вышли в финал, но на пьедестал там попасть не сумели — обоих подвела стабильность. В итоге их обошел даже француз Кевин Аймоз, который владеет лишь одним четверным прыжком — тулупом.

На чемпионате России два лидера сборной также выступили не идеально, однако Алиеву это не помешало занять первое место, а Самарину — взять бронзу.

А вот между ними неожиданно вклинился 16-летний Артур Даниелян.

На фоне грубых ошибок соперников действующий юниор получил самые высокие баллы за произвольную программу и вышел на итоговое второе место, неожиданно завоевав путевку на взрослый чемпионат Европы.

Кто знает, может, он повторит успех юных учениц Тутберидзе и сможет превзойти там старших товарищей?

Также стоит отдельно отметить Макара Игнатова, дебютировавшего в этом сезоне на взрослом уровне. Парень взял бронзу на этапе Гран-при в Москве и поразил стабильностью относительно других участников сборной — падения у него случаются гораздо реже, чем у тех же Алиева и Самарина.

На чемпионат Европы ученик Евгения Рукавицына неожиданно пробиться не сумел, разволновавшись в произвольной программе, но на него определенно стоит обратить внимание.

Скандалы

Как водится, не обошлось в этом году и без скандалов и интриг. Еще в начале года разгорелись жаркие споры по поводу того, кого стоит отправить на чемпионат мира — 2019 третьей фигуристкой после Загитовой и Софьи Самодуровой, занявших два первых места на чемпионате Европы. Основной выбор шел между Медведевой и Туктамышевой.

В итоге дополнительным этапом отбора был объявлен финал Кубка России, в котором Евгения в личном противостоянии превзошла Елизавету и отправилась на ЧМ, где завоевала бронзу.

Однако многие тогда посчитали, что это решение было принято по большей части из-за статуса Медведевой, и что она якобы незаслуженно обошла по баллам Императрицу, которая чисто исполнила в произвольной программе тройной аксель.

Но все это показалось просто детским лепетом на фоне недавних разборок тренеров в декабре, после объявления о временном уходе из спорта Загитовой.

Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков высказала все накопившиеся претензии к Татьяне Тарасовой, которая позволяла себе жесткие суждения в адрес их учеников (например, выразила уверенность, что Загитова не вернется в спорт). Ей посоветовали обращать поменьше внимания на фигуристов Хрустального.

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Также досталось Евгению Плющенко, который предположил, что олимпийская чемпионка может сменить тренеров. Он был обвинен и в переманивании Алины себе в группу, и в покупке талантов за деньги, и в неумении тренировать.

В ответ Плющенко заявил, что Тутберидзе на самом деле никого не воспитала сама, все прыжки в группе ставит Дудаков, а Этери якобы является только менеджером своих спортсменов и зарабатывает на них крупные суммы.

В общем, развернулась настоящая «Игра Престолов», и слава богу, что Плющенко не присутствовал на чемпионате России, иначе личная встреча с Тутберидзе могла бы привести к новой вспышке неприязни.

Тарасова же не стала ничего отвечать на жесткое обращение «Хрустального» и, комментируя прокаты на ЧР, щедро отвешивала комплименты красоте Тутберидзе и таланту ее учениц. По крайней мере, эту часть конфликта можно считать завершенной.