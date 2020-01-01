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11:41 (мск), источник: Sport24

Загитова назвала главное событие 2019 года и станцевала Макарену

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в инстаграме, в котором назвала главное событие 2019 года и поздравила своих подписчиков с новым 2020 годом. 17-летняя спортсменка сопроводила свой пост праздничной фотографией с любимой собакой Масару породы акита-ину.

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Источник: Instagram

«2019 год был ярким годом, и я его запомню на всю свою жизнь, так же как и олимпийский 2018-й.

Уходящий год был радостный, насыщенный событиями, но самое главное — это золото на чемпионате мира в Японии. Наше общее золото с моими великими тренерами Этери Георгиевной, Даниилом Марковичем и Сергеем Викторовичем.

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Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

В конце года я хочу сказать СПАСИБО в первую очередь именно вам — только с вашей поддержкой, наставничеством, заботой и терпением я смогла завоевать свой 4-й золотой титул в фигурном катании. А также спасибо всем окружающим меня людям и болельщикам, которые весь год были рядом и переживали за меня.

И традиционно поздравляю всех и каждого с наступающим новым 2020 годом и хочу всем пожелать крепкого здоровья, спортивного настроения и движения вперед к своим мечтам. С НОВЫМ 2020 ГОДОМ! — написала Загитова.

Также Загитова станцевала с младшей сестрой Сабиной под популярную песню «Макарена». Видео опубликовала Сабина в социальной сети Likee. Позже ролик распространили фанаты Алины.

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