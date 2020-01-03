По дороге Кузнецова: в крови фигуристки нашли кокаин
Фигуристка Лорин Лекавелье провалила
Фигуристка Лорин Лекавелье провалила
Новый год в мире фигурного катания начался с не самых приятных новостей. Француженка Лорин Лекавелье, как сообщает L’Equipe со ссылкой на близкий к Французской федерации ледовых видов спорта источник, провалила
Известно, что в декабре в организме спортсменки были обнаружены следы широко распространенного наркотического средства синтетического происхождения — кокаина. Вещество не разрешено к применению атлетами и входит в списки запрещенных препаратов ООН и Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку оказывает мощное стимулирующее воздействие на центральную нервную систему человека и вызывает сильное психологическое привыкание,
При этом в некоторых видах спорта кокаин запрещено принимать только в соревновательный период.
Что касается Лекавелье, то 23-летняя девушка выступает в одиночном виде фигурного катания. С 2014 года она является членом сборной Франции и регулярно принимает участие как в национальных, так и в международных соревнованиях. В 2017-м спортсменка выиграла чемпионат своей страны, а в разные годы оказывалась неоднократным призером турнира. Ее лучшим результатом в карьере стало 14 место на чемпионате мира в 2018 году, а в 2017-м и 2019-м она занимала пятые места на первенстве континента. При этом она регулярно каталась на этапах престижной серии
В нынешнем сезоне француженка не принимала участия в соревнованиях, отказавшись проходить отбор в том числе и на чемпионат Европы, который состоится в Австрии. Она тренируется в Италии у специалиста Лоренцо Магри. В 2018-м в ее карьере произошла жизненная трагедия. «Моя подготовка была сложной, так как я потеряла своего тренера пару месяцев назад. Я думала, что не смогу участвовать в соревнованиях», — признавалась девушка.
В СМИ предполагают, что наличие кокаина в ее крови связано именно с этим эпизодом и последующими тяжелыми душевными переживаниями.
Одним из «положительных» эффектов от употребления этого наркотика является повышение концентрации дофамина — так называемого «гормона счастья». То есть человек под воздействием вещества приходит в чувство эйфории, чем и объясняется последующая психологическая зависимость. В частности, спортсменам некоторое время становится легче переносить тренировки и соревнования.
Случай Лекавелье не единственный, когда спортсмены попадались на употреблении кокаина. Громкий скандал произошел летом прошлого года, когда хоккеист сборной России Евгений Кузнецов сдал
Любопытно, что история Кузнецова с наркотиками началась еще во время чемпионата мира, когда после поражения российской сборной в матче против Финляндии в социальных сетях появилось неоднозначное видео, на котором рядом с хоккеистом на столе лежали две дорожки неустановленного белого вещества. Впоследствии окажется, что это действительно были наркотики.
Тем же летом кокаин был обнаружен еще у одного отечественного спортсмена. Волейболист Павел Мороз, в разные годы выступавший за национальную сборную страны, новосибирский «Локомотив», корейский «Инчхон Эйр Джамбос», а также «Урал» и «Факел», был дисквалифицирован на 18 месяцев за следы наркотика в
После принятия новых изменений WADA срок отстранения составит от одного до трех месяцев, если спортсмен сумеет доказать, что принимал аддитивные субстанции, в том числе и кокаин, во внесоревановательный период, а также не ставил перед собой цель
Георгий Токарев