Ночные репетиции и почти 200 тысяч за выход. Как Загитова, Медведева и другие зарабатывают в шоу
Sport24 — о том, как устроен бизнес на льду.
Sport24 — о том, как устроен бизнес на льду.
В рейтинге самых успешных спортсменов России только три фигуристки — Алина Загитова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Несмотря на высокую популярность фигурного катания, заработки главных звезд здесь прилично отличаются от того, что получают те же футболисты или хоккеисты. Так, за победу на этапе
Самые приличные призовые — на чемпионатах мира: $64 тысячи за победу в одиночном катании и $90 тыс. — в парном, но сумма при этом делится на двоих. Важно понимать: на руки фигуристы получают еще более скромные деньги. Со всех призовых нужно заплатить налог на доход физических лиц. Ставка — 13%. Кроме того, в зависимости от условий контракта или существующих договоренностей до 20% может отчисляться федерации фигурного катания и порядка 30% — тренерскому штабу.
Еще один источник доходов — выступления в различных ледовых шоу. Новогодние каникулы — лучшее время для такой работы. Благодаря паузе в соревновательном календаре (между национальным чемпионатом и Евро — около месяца) позволить себе праздничные прокаты могут даже действующие фигуристы.
Sport24 разбирается в экономике процесса.
До начала 2000-х работа в шоу почти неизбежно оборачивалась переездом в Северную Америку и была доступна только тем, кто уже завершил спортивную карьеру. Все изменилось в 2002 году, когда чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух закончил с профессиональным спортом и занялся продюсированием. Правда, дебютное шоу Авербух поставил еще до официального завершения карьеры. Первыми зрителями стали жители Новосибирска. Через два года прошел первый спектакль в Москве. Тогда же появилась продюсерская компания «Ледовая симфония».
В структуре доходов практически с самого начала доминируют спектакли и гастрольные туры, их доля — порядка 60%, остальное приходится на телепроекты. Они появились немного позже. Все началось после представления «Россия ждет» в 2006 году, которое показали по Первому каналу. Российские фигуристы
«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Все, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретет такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определенный момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы, в принципе, делаем все правильно».
При этом первые два года своего существования продюсерская компания Авербуха фактически работала себе в убыток.
«Минусы приходилось закрывать
Делать качественное представление — дорого. А я сразу спозиционировал свое шоу как шоу, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. И понимал, что существенную часть расходов будут составлять гонорары. Средняя ставка для главных героев — $2−3 тыс. за выход, независимо от моего финансового состояния. Все получали гонорары, даже когда тур был убыточным. Мне было важно сохранить состав.
«Раскачать такой город как Москва — очень сложная задача, — объясняет Авербух. — Я достаточно долго тренировался в регионах. Это не приносило доходов. Но я учился, нарабатывал опыт, понимал, как все должно быть, начиная от рекламного макета и заканчивая поиском спонсоров».
За последние пять лет количество ледовых шоу в России заметно увеличилось. Вслед за Авербухом продюсированием занялся Евгений Плющенко. А в 2017 году этот бизнес заинтересовал еще и Татьяну Навку. Это крупнейшие игроки на российском рынке ледовых шоу.
По данным из открытых источников, выручка Авербуха составляет примерно 250 млн в год, чистая прибыль — около 29 млн. Плющенко несколько лет работал в убыток, Навка — тоже (в первую очередь —
Рассчитывать на серьезные доходы — сложнее. Для организаторов стоимость одного шоу в Москве начинается от 15 млн рублей. Главные статьи расходов: гонорары топовых участников, рекламные кампании и аренда площадки, в том числе — тренировочной. Чтобы снизить ее стоимость, постановочная работа идет даже ночью. Все расчеты — в рублях.
«Мы давно работаем в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса, — рассказывает Авербух. — В валюте все стало грустнее. Средний гонорар спортсмена
Премьера любого шоу практически всегда проходит в Москве. А дальше начинается большой гастрольный тур, который может растянуться сразу на несколько лет. Так, мюзикл на льду «Руслан и Людмила», официальная премьера которого состоялась 25 декабря 2017 года, в июле этого года добрался до Турции, а «Алису в стране чудес» Ильи Авербуха уже не первый год показывают в Сочи. Посмотреть на Татьяну Волосожар в роли белой королевы и Максима Транькова, безумного Шляпника, можно даже сейчас.
Позволить себе многомесячные гастроли могут не все хедлайнеры. Для таких случаев у организаторов российских шоу предусмотрен второй состав. На Западе многие пытаются встраиваться в соревновательный календарь. Организаторы швейцарского Art On Ice практически каждый год приглашают к себе действующих чемпионов. Хедлайнер этого года — Алина Загитова — давала свое согласие еще до того, как объявила о том, что хочет приостановить карьеру. Татьяна Волосожар и Максим Траньков ездили в Цюрих даже в победные сезоны.
Art On Ice вообще пользуется успехом у фигуристов. Они ценят внимательное отношение, интересные постановки и очень приличные гонорары. Спортсмен с именем, задействованный в массовых номерах, получает порядка $2 тыс. за выход. Солистам платят еще больше — до $5 тыс.
Соперничать с такими суммами прямо сейчас могут только японцы. Елизавета Туктамышева, например, рассказывала в одном из интервью, что за лето в Японии можно заработать на хорошую иномарку. Это было еще до окончания сезона-2018/19, в котором Лиза
В новом статусе за участие в японских шоу ей готовы платить по $5−6 тыс. Гонорары Загитовой и Медведевой еще выше — до $10 тыс. за выступление. Для действующих спортсменов актуален примерно тот же принцип, что и с официальными призовыми — тренеры получают свой процент.