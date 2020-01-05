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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.

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В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под названием «Волшебник страны Оз», главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.

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«Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150−200 тысяч рублей за один выход», — рассказал Авербух в интервью Sport24.

Хореограф также сообщил, что его первые постановки были убыточными: «Минусы приходилось закрывать по-разному, я даже продал одну машину и несколько раз перекредитовывался. Наши максимальные убытки были после первого гастрольного тура — больше 100 тысяч долларов. По тем временам огромные деньги. Для качественных представлений всегда нужны средства. Я сразу позиционировал свое шоу как перфоманс, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. В таких случаях существенную часть расходов составляют гонорары. Средняя ставка для главных героев тогда была в примерно 2−3 тысячи долларов за выход, независимо от моего финансового состояния».

Ранее Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию из-за сломанного конька.

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