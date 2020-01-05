Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
В новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под названием «Волшебник страны Оз», главные роли в котором исполняют Евгения Медведева и Роман Костомаров.
«Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150−200 тысяч рублей за один выход», — рассказал Авербух в интервью Sport24.
Хореограф также сообщил, что его первые постановки были убыточными: «Минусы приходилось закрывать
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