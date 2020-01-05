Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

«Мы уже давно работаем только в рублевой зоне. Перестали пересчитывать все в валюту после кризиса. Средний гонорар спортсмена в пределах 150−200 тысяч рублей за один выход», — рассказал Авербух в интервью Sport24 .

Хореограф также сообщил, что его первые постановки были убыточными: «Минусы приходилось закрывать по-разному, я даже продал одну машину и несколько раз перекредитовывался. Наши максимальные убытки были после первого гастрольного тура — больше 100 тысяч долларов. По тем временам огромные деньги. Для качественных представлений всегда нужны средства. Я сразу позиционировал свое шоу как перфоманс, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. В таких случаях существенную часть расходов составляют гонорары. Средняя ставка для главных героев тогда была в примерно 2−3 тысячи долларов за выход, независимо от моего финансового состояния».