Как первая фигуристка в истории соревновалась с мужчинами и побеждала их

Первая чемпионка

Первый чемпионат мира по фигурному катанию состоялся в 1896 году в Санкт-Петербурге. Золото там досталось немецкому одиночнику Гильберту Фуксу. Серебро увез австриец Густав Хюгель, а россиянин Георгий Сандерс занял третье место. Соревнования проводились исключительно среди мужчин. Предполагалось, что женщины могут быть только зрителями. Хотя известны случаи, когда их не пускали и на трибуны во время выступлений.

Это продолжалось еще шесть лет: лишь в 1902-м на чемпионате мира, который проходил в Лондоне, на лед вместе с мужчинами впервые вышла девушка — английская одиночница Медж Сайерс. Она представила полноценные программы, практически не допустив ошибок, и в итоге проиграла только шведу Ульриху Сальхову — действующему на тот момент чемпиону мира, впоследствии ставшему десятикратным обладателем этого титула. Сальхов был так поражен смелостью и мастерством англичанки, что прямо на пьедестале снял с шеи свою золотую медаль и подарил ее фигуристке.

Как ей позволили принять участие в турнире, доподлинно неизвестно. Наиболее правдоподобно звучит версия, что Медж никто не воспринимал всерьез, поэтому против ее выступления никто не был. Кроме того, в регламенте турнира не было прописано разделение на мужчин и женщин, так как спортивные функционеры не могли и допустить, что однажды оно может потребоваться. Мировое первенство проходило под эгидой недавно созданного Международного союза конькобежцев (ISU), чье руководство также не успело предусмотреть нюанс.

Надо ли говорить, что Сайерс сотворила сенсацию? После окончания турнира ISU занялся поиском повода для официального отстранения женщин от соревнований, но ничего стоящего придумать не смог. Когда организаторы чемпионата мира заявили, что женщинам нельзя участвовать, так как длинные юбки мешают судьям оценивать мастерство скольжения и чистоту выполняемых фигур, Сайерс надела юбку покороче. Это было очень смелым шагом. «Она укоротила платье, чтобы победить. Ее короткая юбка ошеломила толпу», — вспоминал позже английский фигурист Томас Ричардсон, выступавший в парном катании. Тем не менее придраться было уже нельзя, а юбки с открытой голенью стали модой на долгие годы. А еще Медж каждый раз выходила на лед в одном и том же берете, чтобы не мешали длинные волосы, и в одной и той же брошке — для красоты.

Первый полноценный чемпионат мира среди женщин состоялся лишь в 1906 году в Давосе. Сайерс, закаленная соперничеством с мастеровитыми мужчинами, естественно, его выиграла. Спустя год, теперь уже в Вене, она повторила успех. Она была на голову сильнее всех соперниц.

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«Сложно сравнивать женщину с мужчинами»

Но кто такая эта Медж и как попала в фигурное катание?

Данных о ней не так много. Известно, что она родилась в Лондоне, но о ее семье нет никакой информации. Кроме фамилии — Кейв. На коньки Медж встала рано. Правда, институт тренерства тогда развит не был, с девочками занимались неохотно, а спортивных школ в современном понимании просто не существовало. Так что фигуристка должна была завершить карьеру, не начав ее. К счастью, ей повезло встретить хорошего наставника.

Дело в том, что в то время существовало два стиля катания — британский и международный. Деление это неофициальное, но вполне логичное. Особенностью британского стиля была жесткость и «рваность» движений. Судьи не очень его любили и оценивали невысоко. Международный стиль предполагал мягкость катания, выразительность рук, гибкость. Медж нужен был специалист, владевший последней техникой, и именно такой тренер с ней и начал работать, едва ей исполнилось 16.

Обучать девушку премудростям спорта взялся Эдгар Сайерс, ее будущий муж. Он был старше Медж на 18 лет и сам занимался фигурным катанием. Отношения «учитель — ученица» быстро сменились романтическими. Это не мешало работе: поженились они задолго до первого крупного успеха Медж, в 1899 году.

Англичанка всегда признавала, что Эдгар сделал из нее большую спортсменку не только за счет тренерского таланта, но и потому, что верил в нее и всегда поддерживал морально. И даже тогда, когда она победила его самого на чемпионате Великобритании.

Эдгар же склонил ее к тому, чтобы встать в пару на льду и выступить на Олимпиаде вместе. Медж согласилась, но и в одиночном катании решила продолжать соревноваться. В 1908 году 27-летняя Сайерс выиграла Олимпийские игры, которые проходили в Лондоне. В соревнованиях одиночниц она оказалась сильнее немки Эльзы Рендшмидт и соотечественницы Дороти Гринхоу-Смит. Кстати, ни одно золото Олимпиады с тех пор не завоевывала фигуристка, которая была бы старше 27 лет.

Вместе с 45-летним супругом в турнире спортивных пар Медж на Играх стала третьей, пропустив вперед немцев и другой английский дуэт. Справедливости ради, только три пары в Олимпиаде тогда и участвовали, и только один из судей, соотечественник фигуристов Гарри Фэйз, по итогам прокатов поставил их выше последнего места. Его по этой причине упрекнули в предвзятости, что, впрочем, значения не имело, — окончательное решение было не за ним, а за большинством.

Английский фигурист Ричардсон как-то сказал: «Платье мешало ей кататься, судьям было плохо видно ее ноги. Сложно сравнивать женщину с мужчинами. Но все это не мешало ей выигрывать». Позже он же, кстати, опроверг информацию о том, что Сайерс хранит медаль Сальхова с первого чемпионата мира. Какие у него на то были основания, неизвестно.

Вскоре после Игр Сайерс была вынуждена оставить спорт из-за проблем с сердцем. Медж никогда не отличалась крепким здоровьем, а в некоторых источниках уточняют, что она страдала сердечной недостаточностью. К тому же фигуристка мучилась простудными заболеваниями из-за постоянного пребывания на холоде. После завершения карьеры Сайерс решила посвятить себя написанию мемуаров. Всего первая олимпийская чемпионка выпустила две книги — «О зимних видах спорта» и «Искусство фигурного катания». Еще англичанка стала тренировать детей, но привести к большим победам ни одного из своих учеников не успела.

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Умерла Медж 9 сентября 1917-го в Вейбридже, ей было всего 35 лет. Причиной, по неподтвержденной информации, стал грипп. В 1981 году англичанку ввели в Зал славы мирового фигурного катания, который находится в Колорадо. Кандидатура бывшей спортсменки никем не оспаривалась.

А Эдгар пережил супругу больше чем на 30 лет. Он ушел из спорта вместе с ней, потому что, по собственному признанию, кататься не видел больше смысла. На протяжении всех лет после ее смерти он называл Медж единственной любовью в своей жизни.