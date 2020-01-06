Выступавший в шоу Авербуха олимпийский чемпион отреагировал на слова о гонорарах

Источник: РИА "Новости"

По словам Авербуха, в среднем фигуристы получают по 150−200 тысяч рублей за один выход. «Ого, а мы почему не в курсе?» — написал Траньков. В комментариях журналист Василий Конов спросил у спортсмена, получал ли он меньше за участие в представлениях. «Прикинь», — ответил он.

О заработках спортсменов Авербух рассказал в интервью, опубликованном 5 января. Он также вспомнил, что ранее гонорары высчитывались в долларах, однако после кризиса организаторы спектаклей стали работать в рублевой зоне. В последнем поставленном Авербухом шоу главные роли исполнили двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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Траньков и его партнерша и супруга Татьяна Волосожар неоднократно выступали в спектаклях Авербуха. Спортивную карьеру они завершили в 2018-м. На Олимпийских играх в Сочи пара выиграла две золотые медали — в командных соревнованиях и парном катании.