Российский фигурист Коляда впервые вышел на лед после операции
ТАСС, 8 января. Серебряный призер Олимпиады-2018 фигурист Михаил Коляда впервые после операции вышел на лед. Об этом стало известно из сториз в Instagram 24-летнего спортсмена.
ТАСС, 8 января. Серебряный призер Олимпиады-2018 фигурист Михаил Коляда впервые после операции вышел на лед. Об этом стало известно из сториз в Instagram 24-летнего спортсмена.
Коляда долгое время испытывал проблемы со здоровьем
Коляда является серебряным призером командного турнира на Олимпийских играх 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира (2018), а также двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018).