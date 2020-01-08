Российский фигурист Коляда впервые вышел на лед после операции

Коляда долгое время испытывал проблемы со здоровьем из-за синусита, в конце октября 2019 года он перенес операцию. Последним официальным соревнованием российского фигуриста является чемпионат мира 2019 года, который прошел 18—24 марта в Японии. На том турнире Коляда занял шестое место.