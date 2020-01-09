Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде

«Канада для меня — это Россия наоборот. Эта страна устроена так, как могло бы быть у нас. Потому что мы очень близки и похожи. Но люди там мыслят более позитивно», — посчитал Траньков. По его мнению, канадцы заботятся друг о друге и относятся к окружающим более позитивно. При этом олимпийский чемпион отметил, что никогда не переедет в Канаду, так как родился и вырос в России.