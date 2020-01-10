Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
31
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
25
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Даллас Старз
03
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
21
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
51
Хоккей. НХЛ
11.01
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.01
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
63
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России вышла в финал МЧМ
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
12:56 (мск), источник: Sport24

Загитова завершила выступления в шоу Навки и возобновила интенсивные тренировки. Она хочет вернуться

Болельщики верят в ультра-си.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Около месяца назад олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру.

«Я не ухожу из большого спорта. Но я не буду участвовать в чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что я без отбора не буду претендовать на чемпионаты Европы и мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, продолжаю тренироваться», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Для российских болельщиков эта новость стала настоящим шоком.

Зато фаны получили возможность увидеть Алину на льду уже в середине декабря: олимпийская чемпионка приняла участие в нескольких промо-показах шоу Татьяны Навки, а еще сгоняла в Питер на Русскую классику, где выступила со своим легендарным номером в образе Лары Крофт.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новогодние каникулы Загитова почти каждый день каталась в шоу Татьяны Навки. В «Мегаспорте» всегда был аншлаг, а каждый выход Алины на лед сопровождался бурными аплодисментами. Среди зрителей были и Татьяна Тарасова, и действующие бронзовые призеры ЧР Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, и даже хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. В восторге были все (ну, или почти все).

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Зрителям шоу полюбилось, многие покупали билеты минимум на два представления. Заинтересовался и Первый канал, объявивший о показе «Спящей красавицы». Телевизионная премьера должна была состояться 8 января.

«В ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка приготовила для зрителей все самое лучшее: сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, проекции на льду, яркое фаер-шоу, потрясающие декорации-трансформеры и даже настоящую молнию в качестве спецэффекта.

Но самое ценное в «Спящей красавице» — это участие в шоу сильнейшей фигуристки планеты, обладательницы всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой, — говорилось в анонсе шоу на Первом канале.

Но накануне телевизионной премьеры из программы передач Первого канала трансляция шоу пропала.

Начало телепоказа «Спящей красавицы» было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, транслировал «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером». Болельщики, которые не успели увидеть постановку вживую, очень расстроились. Но, согласно последней информации, показ перенесли на 12-е число. Возможно, монтажеры Первого канала просто не успели подготовить материал. Хотя версий может быть много.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще до окончания выступлений в шоу Навки стало известно, чем будет заниматься Загитова после Рождества.

Алина возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.
Пресс-служба шоу Татьяны Навки

Фанаты тут же вспомнили об эсэмэске Загитовой Тутберидзе и предположили, что Алина в свободное от шоу и турниров время начнет изучать элементы ультра-си. А что касается следующих шоу, то Загитова очень скоро отправится в Швейцарию. Но порадует и российских болельщиков.

Ближайшие выступления Алины Загитовой

6−9 февраля: Art on ice. Цюрих, Швейцария.

11 февраля: Art on ice. Лозанна, Швейцария.

13—14 февраля: Art on ice. Базель, Швейцария.

15—16 февраля: Art on ice. Давос, Швейцария.

29 марта: «Россия — вперед». Москва, Россия.

3 апреля: «Чемпионы на льду». Пермь, Россия.

10—12 апреля: Art on ice. Тайбэй, Китай.

Читайте также
 «Мороз по коже». Лопырева отреагировала на страшное предсказание Ванги
«Посмотрите, что он делает!» Таксист вышвырнул из машины жену русского футболиста: видео
Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто не начинал никто
Русская вечеринка в Тампе. Кучеров положил дубль за 3 минуты
Кокорин впишется в футбол Адвоката. Но нужно ли это «Зениту»?
Американский вратарь украл шедевр у русского форварда (видео)
Грустный юбилей Ковальчука. Чемпион ОИ стал «невидимкой»
В 2020-м в НХЛ Дадонов забивает больше Овечкина и Панарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь