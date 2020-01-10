Загитова завершила выступления в шоу Навки и возобновила интенсивные тренировки. Она хочет вернуться
Болельщики верят в
Болельщики верят в
Около месяца назад олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру.
«Я не ухожу из большого спорта. Но я не буду участвовать в чемпионате России. Сразу хочу пояснить, что я без отбора не буду претендовать на чемпионаты Европы и мира. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я буду участвовать во многих шоу, я остаюсь на льду, продолжаю тренироваться», — сказала Загитова в эфире Первого канала.
Зато фаны получили возможность увидеть Алину на льду уже в середине декабря: олимпийская чемпионка приняла участие в нескольких
В новогодние каникулы Загитова почти каждый день каталась в шоу Татьяны Навки. В «Мегаспорте» всегда был аншлаг, а каждый выход Алины на лед сопровождался бурными аплодисментами. Среди зрителей были и Татьяна Тарасова, и действующие бронзовые призеры ЧР Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, и даже хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. В восторге были все (ну, или почти все).
Зрителям шоу полюбилось, многие покупали билеты минимум на два представления. Заинтересовался и Первый канал, объявивший о показе «Спящей красавицы». Телевизионная премьера должна была состояться 8 января.
«В ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка приготовила для зрителей все самое лучшее: сложнейшие акробатические номера — сальто и вращения на тросах на высоте нескольких десятков метров, проекции на льду, яркое
Но самое ценное в «Спящей красавице» — это участие в шоу сильнейшей фигуристки планеты, обладательницы всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой, — говорилось в анонсе шоу на Первом канале.
Начало телепоказа «Спящей красавицы» было запланировано на 17:30 по московскому времени, но в это время канал, согласно обновленной сетке, транслировал «Угадай мелодию», а затем «Кто хочет стать миллионером». Болельщики, которые не успели увидеть постановку вживую, очень расстроились. Но, согласно последней информации, показ перенесли на 12-е число. Возможно, монтажеры Первого канала просто не успели подготовить материал. Хотя версий может быть много.
Еще до окончания выступлений в шоу Навки стало известно, чем будет заниматься Загитова после Рождества.
Алина возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.
Фанаты тут же вспомнили об эсэмэске Загитовой Тутберидзе и предположили, что Алина в свободное от шоу и турниров время начнет изучать элементы
Ближайшие выступления Алины Загитовой
6−9 февраля: Art on ice. Цюрих, Швейцария.
11 февраля: Art on ice. Лозанна, Швейцария.
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29 марта: «Россия — вперед». Москва, Россия.
3 апреля: «Чемпионы на льду». Пермь, Россия.
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