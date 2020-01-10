Хореограф Тутберидзе оценил номер Туктамышевой с раздеванием

«Лиза хорошо хайпанула на этом номере. Но везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе весь мир. Сама идея такого выступления — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило бы объяснить Туктамышевой как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно. Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера — эротика, то нужно подавать ее грамотно и со вкусом», — заявил Железняков в интервью Спорт Бизнес Online.