Хореограф Тутберидзе оценил номер Туктамышевой с раздеванием
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Хореограф Алексей Железняков, работающий вместе с Этери Тутберидзе, оценил прошлогоднее показательное выступление Елизаветы Туктамышевой.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Хореограф Алексей Железняков, работающий вместе с Этери Тутберидзе, оценил прошлогоднее показательное выступление Елизаветы Туктамышевой.
В минувшем сезоне Туктамышева выступала под композицию Бритни Спирс Toxic. Во время проката фигуристка снимала с себя верхнюю одежду, за что подвергалась критике со стороны фанатов и некоторых спортсменов.
«Лиза хорошо хайпанула на этом номере. Но везде должна быть мера. Культуру и эстетику никто не отменял. Думаю, она немного перешла грань. Можно поставить программу даже про стриптизершу, но сделать это аккуратно, искусно, не переходя границы. Лиза молодец, что своим номером заставила говорить о себе весь мир. Сама идея такого выступления — хорошая, но хореографу при постановке номера стоило бы объяснить Туктамышевой как элегантнее его исполнить, чтобы это было стильно. Нельзя переходить грань пошлости, если идея номера — эротика, то нужно подавать ее грамотно и со вкусом», — заявил Железняков в интервью Спорт Бизнес Online.
На минувшем чемпионате России по фигурному катанию Туктамышева заняла четвертое место.