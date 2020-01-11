Фигуристы Хавронина и Чиризано лидируют после ритм-танца на юношеских Олимпийских играх
ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано занимают первое место после
ЛОЗАННА /Швейцария/, 11 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано занимают первое место после
Российский дуэт получил за свой прокат 63,52 балла. Второе место занимают их соотечественники Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (62,64 балла), третьим идет канадский дуэт Натали Д'Алессандро и Брюс Уодделл (59,61).
Дуэты покажут произвольный танец 13 января.
Юношеские Игры в Швейцарии завершатся 22 января.