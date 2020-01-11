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11 января, источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева: Если хочешь быть в тренде, должен идти на четверные

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что необходимо изучать четверные прыжки, чтобы остаться в тренде современного фигурного катания.

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Туктамышева в декабре на чемпионате России в Красноярске заняла четвертое место. В произвольной программе фигуристка впервые в карьере попыталась исполнить четверной прыжок (тулуп), но упала.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня, если хочешь быть в тренде, быть в лидерах фигурного катания, то должен развиваться и идти на четверные прыжки… пока я остановилась на четверном тулупе. Просто начала учить его и стабилизировала в программе», — цитирует Туктамышеву сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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«Да, у меня была одна попытка в детстве, когда просто для развлечения попробовала сделать четверной тулуп. Но процентов 40 не докрутила — упала. Мне было тогда 13 лет, я только аксель начинала прыгать. А сейчас это уже осознанный шаг, можно сказать, взрослого человека, когда я понимала: надо делать четверной. Это, конечно, совсем другие ощущения», — отметила фигуристка.

Туктамышева сообщила, что начала активно заниматься четверным тулупом после Гран-при Китая в ноябре. «Блин, это было так круто! Я уже до этого в голове представляла, каково это прыгнуть четверной, воображала, что уже его сделала. И когда прыгнула, то сначала… это даже не передать словами — мурашки побежали. Думаю: “Господи, это случилось!” Ведь я выучила этот четверной не за год или два — за 10 дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала? Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум», — рассказала спортсменка.

Во время загрузки произошла ошибка.

«То, что четверной получился, стало для меня самой шагом вперед. И я на самом деле безмерно благодарна Алексею Николаевичу (Мишину), что он спокойно, грамотно все разложил, подсказал правильные вещи. Он — гениальный тренер, видит ошибку, говорит, как исправить, я делаю, и сразу становится легче», — добавила Туктамышева.

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