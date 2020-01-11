Туктамышева: Если хочешь быть в тренде, должен идти на четверные

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Туктамышева в декабре на чемпионате России в Красноярске заняла четвертое место. В произвольной программе фигуристка впервые в карьере попыталась исполнить четверной прыжок (тулуп), но упала.

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«Сегодня, если хочешь быть в тренде, быть в лидерах фигурного катания, то должен развиваться и идти на четверные прыжки… пока я остановилась на четверном тулупе. Просто начала учить его и стабилизировала в программе», — цитирует Туктамышеву сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Да, у меня была одна попытка в детстве, когда просто для развлечения попробовала сделать четверной тулуп. Но процентов 40 не докрутила — упала. Мне было тогда 13 лет, я только аксель начинала прыгать. А сейчас это уже осознанный шаг, можно сказать, взрослого человека, когда я понимала: надо делать четверной. Это, конечно, совсем другие ощущения», — отметила фигуристка.

Туктамышева сообщила, что начала активно заниматься четверным тулупом после Гран-при Китая в ноябре. «Блин, это было так круто! Я уже до этого в голове представляла, каково это прыгнуть четверной, воображала, что уже его сделала. И когда прыгнула, то сначала… это даже не передать словами — мурашки побежали. Думаю: “Господи, это случилось!” Ведь я выучила этот четверной не за год или два — за 10 дней! И где же раньше была эта Лиза? Почему раньше не делала? Наверное, поэтому моя карьера такая долгая, что не сразу раскрываюсь — немного тугодум», — рассказала спортсменка.

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