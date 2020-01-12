Самодурову уничтожили за удачную попытку тройного акселя. Дикая история вокруг чемпионки Европы
Софье пришлось закрыть комментарии к посту о самом сложном прыжке в своей карьере.
Софье пришлось закрыть комментарии к посту о самом сложном прыжке в своей карьере.
То, что при любом раскладе в мире фигурного катания ты можешь быть атакован в сети — уже ни для кого не новость. Но обычно соблюдалась хоть
А начать хотелось бы с хороших новостей. На днях сразу две ученицы школы «Звездный лед» впервые сделали задокументированный тройной аксель. Подопечные Мишина Софья Самодурова и Анастасия Гулякова практически синхронно выложили свои попытки. Об их качестве можно, конечно, спорить. Учитывая любовь судей к ученицам Мишина, подозреваем, в обоих случаях трикселистки много плюсов бы не получили. У Самодуровой нашли бы очевидный недокрут. Но зато приземлила!
На самом деле аксель получался у Самодуровой еще раньше, в родном Красноярске на тренировке перед чемпионатом России. Тогда Софья злилась, что никто его не увидел — тренировки женщин были закрыты, транслировали далеко не все из них. Но прошла пара недель — и камера оказалась включенной в нужный момент. Тройной аксель — конек Профессора, и то, что чемпионка Европы его прыгнет, сомнений не было. Его она называла задачей на сезон в интервью «СЭ». Гулякова удивила, пожалуй, больше. Вряд ли широкая публика ее знала еще год назад — а сейчас 17-летняя уроженка Ревды является запасной сборной России.
Этот сезон в российском женском катании, конечно, проходит под знаком гегемонии трио Этери Тутберидзе. Но, кажется, через сезон или два ситуация должна круто измениться.
По всем законам диалектики после тезиса должен быть антитезис и синтез. После отрыва команды Тутберидзе ее должны начать догонять.
С каждым месяцем кулуарные противостояния в российском фигурном катании все чаще прорываются наружу. Спусковым крючком, конечно, стала перепалка штаба Тутберидзе и Плющенко. На этой неделе танцорша и подруга Туктамышевой Бетина Попова жестко ответила хореографу «Самбо-70» Алексею Железнякову. Вчера в своих соцсетях на критику болезненно отреагировал уже Михаил Коляда.
Теперь инспекцией лайков занялись на странице Самодуровой. Надо сказать, к ее странице нездоровый интерес проявляют уже не первый раз. Софья — одна из немногих фигуристок, которая искренне дорожит вниманием людей, читает все сообщения, старается отвечать. Такую открытость бы ценить — но критиканов и моральных уродов у нас хватит на всех, даже не суперзвездных фигуристок.
Но тройной аксель действующей до конца января чемпионки Европы как будто сорвал с цепи всех. Софью утюжили тем, что, мол, шансов у нее все равно нет, и до акселя Косторной ей далеко. Одним из комментаторов оказался Максим Траньков, который поставил Самодуровой две галки, то есть недокрут в более чем полоборота. Но потом приободрил: «Ты можешь».
А вот большинство продолжило лить потоки грязи, так, что Софье пришлось закрыть комментарии к посту о самом сложном прыжке в своей карьере. Параллельно с этим в сети распространилась информация, что фигуристка лайкнула комментарий следующего содержания, что раззадорило поклонников соперниц:
«Тем временем там интересные вещи в комментах к данному посту происходят. Соня лайкнула комментарий следующего содержания «не переживайте, все у Сони будет ок. Они с Лизой трудяги и бойцы. У них коньки не ломаются внезапно и «карьеру они не приостанавливают» как некоторые, когда занимают последнее место. Они просто пашут и учат более сложные прыжки».
Комментарии удалены, так что верить или нет — ваше право. Стыдно в любом случае за тех, кто пишет ей, а не за нее. Софья может вызвать хейт одной из последних в нашем фигурном катании. Она проводит время как нормальный тинейджер: смеется в Instagram, поет, ходит в игровые автоматы.
Когда после короткой программы на чемпионате России она вышла с катка в слезах, было неудобно спрашивать про прокат. Но Соня не убегала, как иногда делают наши мужчины. А слезы были настоящими.
В общем, отстаньте от Сони.
Дмитрий Кузнецов