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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самодурову уничтожили за удачную попытку тройного акселя. Дикая история вокруг чемпионки Европы

Софье пришлось закрыть комментарии к посту о самом сложном прыжке в своей карьере.

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Источник: Спорт-Экспресс

То, что при любом раскладе в мире фигурного катания ты можешь быть атакован в сети — уже ни для кого не новость. Но обычно соблюдалась хоть какая-то логика. Неосторожно высказался о Загитовой — получи от фанатов. О Медведевой — от ее поклонников. Однако сейчас, кажется, и это правило «военного» времени начинает размываться. Но обо всем по порядку.

Мишин наносит ответный удар

А начать хотелось бы с хороших новостей. На днях сразу две ученицы школы «Звездный лед» впервые сделали задокументированный тройной аксель. Подопечные Мишина Софья Самодурова и Анастасия Гулякова практически синхронно выложили свои попытки. Об их качестве можно, конечно, спорить. Учитывая любовь судей к ученицам Мишина, подозреваем, в обоих случаях трикселистки много плюсов бы не получили. У Самодуровой нашли бы очевидный недокрут. Но зато приземлила!

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На самом деле аксель получался у Самодуровой еще раньше, в родном Красноярске на тренировке перед чемпионатом России. Тогда Софья злилась, что никто его не увидел — тренировки женщин были закрыты, транслировали далеко не все из них. Но прошла пара недель — и камера оказалась включенной в нужный момент. Тройной аксель — конек Профессора, и то, что чемпионка Европы его прыгнет, сомнений не было. Его она называла задачей на сезон в интервью «СЭ». Гулякова удивила, пожалуй, больше. Вряд ли широкая публика ее знала еще год назад — а сейчас 17-летняя уроженка Ревды является запасной сборной России.

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Конкуренция растет

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Этот сезон в российском женском катании, конечно, проходит под знаком гегемонии трио Этери Тутберидзе. Но, кажется, через сезон или два ситуация должна круто измениться. Во-первых, ученики Мишина (главным образом Туктамышева) постепенно карабкаются вверх по лестнице сложности. А времени перед следующим сезоном у них на три свободных месяца больше, чем у их гениальных соперниц.

Во-вторых, взгляните на картину в юниорском катании. Да, там есть 13-летняя Валиева и Канышева, которая лечится после травмы. Есть Усачева, пробившаяся в финал «Гран-при». Но разнообразие и конкуренция спортивных школ куда шире. И занимающие сейчас 2-е и 3-е места на юношеских Олимпийских играх Ксения Синицына и Анна Фролова это показывают. А также участница туринского финала Виктория Васильева и другие, кого мы увидим в Саранске в начале февраля. Из следующего возраста (2007 года рождения) выделяется пока только Софья Акатьева, и Софья Самоделкина из ЦСКА борется с ней на равных.

По всем законам диалектики после тезиса должен быть антитезис и синтез. После отрыва команды Тутберидзе ее должны начать догонять.

Самодурову атаковали

С каждым месяцем кулуарные противостояния в российском фигурном катании все чаще прорываются наружу. Спусковым крючком, конечно, стала перепалка штаба Тутберидзе и Плющенко. На этой неделе танцорша и подруга Туктамышевой Бетина Попова жестко ответила хореографу «Самбо-70» Алексею Железнякову. Вчера в своих соцсетях на критику болезненно отреагировал уже Михаил Коляда.

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Теперь инспекцией лайков занялись на странице Самодуровой. Надо сказать, к ее странице нездоровый интерес проявляют уже не первый раз. Софья — одна из немногих фигуристок, которая искренне дорожит вниманием людей, читает все сообщения, старается отвечать. Такую открытость бы ценить — но критиканов и моральных уродов у нас хватит на всех, даже не суперзвездных фигуристок.

Но тройной аксель действующей до конца января чемпионки Европы как будто сорвал с цепи всех. Софью утюжили тем, что, мол, шансов у нее все равно нет, и до акселя Косторной ей далеко. Одним из комментаторов оказался Максим Траньков, который поставил Самодуровой две галки, то есть недокрут в более чем полоборота. Но потом приободрил: «Ты можешь».

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Руки прочь от российских фигуристок

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А вот большинство продолжило лить потоки грязи, так, что Софье пришлось закрыть комментарии к посту о самом сложном прыжке в своей карьере. Параллельно с этим в сети распространилась информация, что фигуристка лайкнула комментарий следующего содержания, что раззадорило поклонников соперниц:

«Тем временем там интересные вещи в комментах к данному посту происходят. Соня лайкнула комментарий следующего содержания «не переживайте, все у Сони будет ок. Они с Лизой трудяги и бойцы. У них коньки не ломаются внезапно и «карьеру они не приостанавливают» как некоторые, когда занимают последнее место. Они просто пашут и учат более сложные прыжки».

Комментарии удалены, так что верить или нет — ваше право. Стыдно в любом случае за тех, кто пишет ей, а не за нее. Софья может вызвать хейт одной из последних в нашем фигурном катании. Она проводит время как нормальный тинейджер: смеется в Instagram, поет, ходит в игровые автоматы.

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Когда после короткой программы на чемпионате России она вышла с катка в слезах, было неудобно спрашивать про прокат. Но Соня не убегала, как иногда делают наши мужчины. А слезы были настоящими.

В общем, отстаньте от Сони. Как-то хейтеров на свою страницу приглашал Алексей Ягудин. Можете приходить и к нам. А фигуристам можно посоветовать обзаводиться агентами и сммщиками. К сожалению, фигурнокатательная среда такова, что со спонсорами у фигуристов очень сложно. В такой ситуации спортсмены не из верхушки иерархии не могут позволить себе расширение штабов за счет специалистам по соцсетям.

Дмитрий Кузнецов

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8 сентября 2019© Ньюстюб
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