Фигуристы Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх

В сумме за короткую и произвольную программы Панфилова и Рылов набрали 199,21 балла. Серебряные медали завоевали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (175,42). На третью ступень пьедестала поднялись грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).
На данный момент российские спортсмены завоевали четыре награды — три золота и одно серебро. В субботу биатлонисты Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую индивидуальные гонки. Сборная России располагается на втором месте в медальном зачете, лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Третье место занимает команда Франции (2−2−2).
В декабре 2019 года Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при. Российская пара является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2019), в прошлом сезоне в финале Гран-при они стали третьими, в сезоне-2017/18 — вторыми.
Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.