Фигуристы Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх

Источник: РИА "Новости"

В сумме за короткую и произвольную программы Панфилова и Рылов набрали 199,21 балла. Серебряные медали завоевали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (175,42). На третью ступень пьедестала поднялись грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент российские спортсмены завоевали четыре награды — три золота и одно серебро. В субботу биатлонисты Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую индивидуальные гонки. Сборная России располагается на втором месте в медальном зачете, лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Третье место занимает команда Франции (2−2−2).

В декабре 2019 года Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при. Российская пара является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2019), в прошлом сезоне в финале Гран-при они стали третьими, в сезоне-2017/18 — вторыми.

Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.