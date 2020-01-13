Миллионы рублей: сколько надо потратить ради спортивного золота ребенка

Источник: РИА "Новости"

Заниматься фигурным катанием большинство детей начинают рано — как правило, в четыре-пять лет. Их приводят родители, которые хотят либо по совету врача «закалить иммунитет» ребенка, поскольку считается, что занятия на льду избавляют от частых болезней, либо мечтают вырастить будущего чемпиона.

«В среднем дети начинают в 5−6 лет кататься, а результатов на “юниорском” уровне надо ждать к 13−15 годам», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Соловьев, который в паре с Екатериной Бобровой стал олимпийским чемпионом 2014 года, серебряным призером Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, чемпионом Европы и России.

Большинство спортивных школ проводит набор детей в августе. Однако, из-за бешеной популярности фигурного катания, в последнее время развелось большое количество частных заведений, где готовы записывать на занятия круглогодично.

На первых порах кажется, что для тренировок нужно не так много денег. Чтобы достичь результатов, необходимо посещать их хотя бы два-три раза в неделю. В государственных спортивных школах такие занятия обойдутся в районе пяти тысяч рублей в месяц, в частных — около 8−12 тысяч рублей (зато в удобное время и с тренировками по часу, а не по 45 минут, как во многих в госучреждениях).

Самый быстрый прогресс при «пятидневке». Такие занятия обойдутся в районе около 20 тысяч рублей в месяц.

Но есть и школы подороже. Например, в элитной Академии фигурного катания Евгения Плющено, — стоимость месячного абонемента при занятиях три раза в неделю — составляет не менее 30 тысяч рублей. Есть и группы в школе, в которых родители платят за занятия в месяц более 100 тысяч рублей.

Евгений Плющенко на открытии собственной академии | Источник: РИА "Новости"

Тренировки по фигурному катанию в целом стандартные. Дети занимаются ОФП (общей физической подготовкой в зале) или хореографией и учатся стоять на льду.

Кроме месячного абонемента, необходимо купить ребенку термобелье, платье или костюм для юного фигуриста (самое обычное теплое платье стоит 10−15 тыс. рублей — «Газета.Ru»), удобные коньки (новая пара — около 15 тысяч рублей, но на первых порах можно за 4−6 тысяч найти поддержанные модели на «Авито»), спортивную форму, хорошие дорогие кроссовки и инвентарь.

Новый год — новые поборы: нужны костюмы для выступления. Кроме того, все родители дружно скидываются на подарки тренеру.

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Обычно через пару месяцев после начала занятий многим становится очевидно, что ребенок отстает от группы, не может выполнить какие-то элементы, или кажется, что тренер уделяет ему мало времени (бюджетные группы часто переполнены и внимания, естественно, не всем хватает). В общем нужны индивидуальные занятия — «подкатки», или дополнительная растяжка в зале.

Поскольку тренер, как правило, каждую неделю в общий чат сообщает, когда у него есть свободное время и кто уже записался, то кажется логичным отдавать ребенка на дополнительные тренировки — для начала хотя бы раз в неделю. А это в среднем 1,5−2 тысяч рублей за занятие плюс оплата катка для тренера и ребенка (около 500−800 рублей за входные билеты). Так набегает еще как минимум около 8−10 тысяч рублей в месяц.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, желательно хотя бы три раза в неделю брать частные уроки и заниматься в группе.

Основная [финансовая] нагрузка ложится в первую очередь на частные уроки, которые необходимы для того, чтобы ребенок прогрессировал. Конечно, если ваш ребенок очень одаренный, то он попадает в специализированные школы, есть бесплатные школы, где дети тренируются, но для хорошего результата лучше, если еще будут занятия в группе совмещаться с индивидуальными занятиями. Илья Авербух

Кроме частных уроков, еще одна частая статья расходов для родителей — выезды. Два-три раза в год тренер предлагает поехать на спортивные сборы с интенсивными тренировками — по шесть раз в неделю. В итоге за пару недель такого «интенсива» родителям приходится выкладывать около 100 тысяч рублей. Самые увлеченные отправляют своих детей на сборы два-три раза в год.

При этом, если не повезло со свободной и активной бабушкой, приходится нанимать няню или одному из родителей посвящать себя вождению ребенка по секциям, а не работе. Привести, накормить во время короткого перерыва, помочь зашнуровать ботинки, поменять форму, обсудить с тренером проблемы и недочеты, успокоить будущего чемпиона — задача взрослого.

В семь лет, когда ребенок должен пойти в школу, нужны новые инвестиции — на то, чтобы организовать процесс обучения с учетом частых занятий на льду.

Ребенок должен и освоить школьную программу и не завалить тренировки. Часто для этого необходимы репетиторы. Без них за короткое время сложно ликвидировать пробелы. А это значит, что каждое занятие с педагогом «влетит родителям в копеечку» — в Москве это несколько тысяч рублей.

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Если желание вырастить чемпиона не пропало и деньги не закончились, то потом придется тратиться еще и на костюмы для выступлений, психологов — чтобы бороться с кризисами и работать с мотивацией, массажистов и врачей — чтобы помогать справиться с травмами на льду.

Самый простой костюм, сшитый на заказ, может обойтись в 30 тыс. рублей. И это костюм без камней и стразов, рассказала в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» серебряный призер чемпионата мира, бронзовый медалист финала Гран-при Алена Леонова.

Алена Леонова во время выступлений | Источник: РИА "Новости"

Я сейчас слежу за маленькими, у всех детей постоянно блестки, камушки, то есть это очень дорогие костюмы им шьют, уже за 30 тыс. рублей. Алена Леонова

РИА «Новости» приводило цитату известного тренера Татьяны Тарасовой, что через восемь-десять лет тренировок, сборов и соревнований общая сумма затрат превысит $150 тыс. (9,6 миллиона рублей). Это цена «двушки» в Москве.

Я каталась в 90-е и тогда все тоже было не просто, моим родителям реально было сложно, у меня еще брат и сестра, и они тоже катались, было тяжело по тем временам, но у меня родители смогли это сделать. Было такое, что и покушать-то было нечего. Ждали зарплаты, чтобы сходить в магазин. Алена Леонова

«Не могу сказать, что тогда было легче [в финансовом плане]. Мне кажется, это было всегда, просто сейчас, наверное, появилось много платежеспособных семей, в которых, мне кажется, даже родители хотят больше, чем ребенок», — рассказывает «Газете.Ru» Алена Леонова.

Тем не менее это не означает, что исключительно детям из обеспеченных семей гарантированы высокие результаты и достижения на льду, подчеркивает она.

«Если ребенок способный — он сам всего добьется», — считает фигуристка.

Фигурист Дмитрий Соловьев признает, что не очень обеспеченным родителям сложнее вырастить чемпиона.

Дмитрий Соловьев с серебряной олимпийской медалью | Источник: РИА "Новости"

У меня доходило до такого, что нечего было есть, но мама [в меня] верила, за что я ей безумно благодарен. [Это была] настоящая материнская вера и любовь, когда не лезет в работу тренера, и при этом видит, какое желание у ребенка есть тренироваться. Дмитрий Соловьев