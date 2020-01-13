Шесть тысяч в минуту. Почему деньги Загитовой — это не только ее личное дело
Алина Загитова заработала около четырёх миллионов рублей за пару недель. В свои 17 лет она уже на подступах к рейтингу Forbes!
Алина Загитова заработала около четырёх миллионов рублей за пару недель. В свои 17 лет она уже на подступах к рейтингу Forbes!
Алина Загитова за последние пару лет несомненно стала одним из самых популярных и узнаваемых спортсменов России и мира. Одно её имя было способно собрать полный стадион — будь то спортивный турнир или развлекательное ледовое шоу. Соответствуют узнаваемости и доходы фигуристки. До женского тенниса, конечно, далеко, но в фигурном катании — прорыв.
В прошлом сезоне Алина Загитова значительно опередила всех фигуристок по сумме призовых. В текущем сезоне результаты олимпийской чемпионки упали, но она
Если в спортивном плане решение Загитовой приостановить карьеру до сих пор вызывает споры у болельщиков и специалистов, то в финансовом отношении всё однозначно: кататься в шоу фигуристке калибра Алины гораздо выгоднее, чем выступать в официальных соревнованиях.
Одно имя Загитовой на афише гарантирует проекту повышенный зрительский интерес и отличную кассовую выручку. Понятно, что главной звезде и платить нужно больше, но промоутер шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» Татьяна Навка не сомневалась, что затраты на приглашение олимпийской чемпионки окупятся. По данным «Аргументов и фактов», за один выход на лёд в шоу Загитова получала около $ 10 тыс. Именно столько зарабатывают фигуристы первой величины в крупнейших зарубежных постановках. Для России эта сумма беспрецедентная, однако без Загитовой организаторам вряд ли бы удалось в течение двух недель собирать аншлаги в «Мегаспорте».
Но на личный счёт в банке Алина получит менее половины от этой внушительной суммы. 13% придётся заплатить в качестве налога на доход физического лица. Ещё часть надо отдать Федерации фигурного катания на коньках России, без разрешения которой действующие спортсмены не могут участвовать в шоу, и тренерскому штабу Тутберидзе. По некоторым данным, отчисления федерации и тренерам достигают 50% от заработанных средств. Таким образом, непосредственно Загитовой достанется порядка 4 млн рублей.
Половина ледового спектакля с участием Алины длилась примерно 40 минут. Получается, за минуту на льду спортсменка чистыми зарабатывала больше 6,5 тыс. рублей. Включая время, когда она просто лежит на постаменте в центре арены. Впечатляет, не правда ли?
Праздники закончились, все показы «Спящей красавицы» состоялись. Алина Загитова объявила, что вернулась к регулярным тренировкам в «Хрустальном», однако скоро ей снова придётся оставить родной каток ради шоу. В середине февраля 17-летняя фигуристка выступит в девяти представлениях в рамках проекта Art on Ice в Швейцарии. Скорее всего, гонорар Загитовой в этом шоу будет сопоставим с её ставкой в сказке Навки, но надо учитывать, что в Швейцарии подоходный налог превышает российский в два раза.
На этом активность Алины в шоу не закончится. В феврале же она выступит в рамках мероприятия во Владимирской области, где будет кататься на льду природного водоёма. В конце марта поклонники смогут увидеть свою любимицу в проекте «Россия — вперёд!» в Москве, а в апреле она планирует выступить в шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Перми и трёх прокатах Art on Ice в Тайбэе.
Доходы от участия в шоу превосходят суммы призовых. Так, в серии Гран-при-2019 Алина заработала $ 25 тыс. И это до вычета налогов и уплаты сумм, положенных тренерам и федерации. Однако даже заработки Загитовой в шоу меркнут на фоне рекламных контрактов. По данным ESPN, Алина получает от спонсоров $ 2,5 млн в год, что делает её самой коммерчески успешной фигуристкой современности.
Кроме того, Загитовой продолжают платить ставку члена сборной России. Её размер не разглашается, но, по некоторым данным, у ведущих фигуристок она превышает 100 тыс. рублей в месяц. Также Загитова получает стипендию как олимпийская чемпионка, которая сейчас составляет 52 тыс. рублей в месяц.
Пауза в карьере позволила Загитовой больше времени уделять участию в шоу, съёмках в рекламе и повышению собственной узнаваемости даже среди далёких от спорта людей. Всё это наверняка улучшит её материальное положение, однако мы всё равно вряд ли увидим Алину в рейтингах самых богатых спортсменок планеты. По рекламным контрактам россиянка не уступает многим обеспеченным женщинам из мира спорта, но сильно проигрывает им
Явно недотягивает пока российская фигуристка и до прибыли гольфистки Джутанугарн, замкнувшей топ-15 рейтинга Forbes. Тайка заработала за год $ 5,3 млн. Вряд ли этот рубеж покорится Алине в нынешнем году, но в целом её финансовое благополучие идёт в гору. Учитывая популярность во всём мире, она способна в скором времени войти в списки самых высокооплачиваемых спортсменок мира.
Для фигурного катания это приятная сенсация. Вполне возможно, что через несколько лет другие фигуристки будут благодарить именно Алину за своё безбедное существование и финансовую революцию в фигурном катании. Так что деньги Загитовой — это не только её личное дело, но и важный момент для развития всего мирового фигурного катания.