Одна из учениц Тутберидзе может пропустить остаток сезона
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала, что может пропустить остаток текущего сезона.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала, что может пропустить остаток текущего сезона.
19-летняя фигуристка до 2013 года выступала за Россию, тренируясь в группе Тутберидзе. В 2013 году Турсынбаева переехала в Канаду и поменяла спортивное гражданство, начав представлять Казахстан. С лета 2018 года спортсменка вновь работает в группе Тутберидзе.
«Скорее всего, нет», — написала Турсынбаева, отвечая в своем
В прошлом сезоне Турсынбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Японии, проиграв другой ученице Тутберидзе олимпийской чемпионке Алине Загитовой. В сентябре 2019 года фигуристка получила травму и пропустила этап