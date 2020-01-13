Одна из учениц Тутберидзе может пропустить остаток сезона

Источник: Спорт РИА Новости

19-летняя фигуристка до 2013 года выступала за Россию, тренируясь в группе Тутберидзе. В 2013 году Турсынбаева переехала в Канаду и поменяла спортивное гражданство, начав представлять Казахстан. С лета 2018 года спортсменка вновь работает в группе Тутберидзе.

«Скорее всего, нет», — написала Турсынбаева, отвечая в своем Instagram-аккаунте на вопрос подписчицы о том, будет ли она выступать в этом сезоне.

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