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23:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одна из учениц Тутберидзе может пропустить остаток сезона

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала, что может пропустить остаток текущего сезона.

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Источник: Спорт РИА Новости

19-летняя фигуристка до 2013 года выступала за Россию, тренируясь в группе Тутберидзе. В 2013 году Турсынбаева переехала в Канаду и поменяла спортивное гражданство, начав представлять Казахстан. С лета 2018 года спортсменка вновь работает в группе Тутберидзе.

«Скорее всего, нет», — написала Турсынбаева, отвечая в своем Instagram-аккаунте на вопрос подписчицы о том, будет ли она выступать в этом сезоне.

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В прошлом сезоне Турсынбаева завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Японии, проиграв другой ученице Тутберидзе олимпийской чемпионке Алине Загитовой. В сентябре 2019 года фигуристка получила травму и пропустила этап Гран-при в США.

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