«В следующем сезоне». Турсынбаева пропустит остаток сезона
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заявила, что может пропустить и весь остаток сезона, сообщает Prosports.kz.
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заявила, что может пропустить и весь остаток сезона, сообщает Prosports.kz.
Молодая спортсменка начала сезон с комерческого турнира в Шанхае, где завоевала серебро и полула травму. После этого, девушка снялась со всех турниров и не выходила на лед.
В своем Инстаграме Элизабет ответила на вопросы болельщиков, которые хотели узнать о планах фигуристки:
— Элизабет. В этом сезоне будут ли соревнования у тебя?
— Скорее всего, нет.
— Когда ждать твоего возвращения на лед?
— Наверное, в следующем сезоне.
Добавим, что таким образом, Турсынбаева может пропустить чемпионат Европы (конец января) и чемпионат четырех континентов (Начало февраля) и чемпионат мира (середина марта).