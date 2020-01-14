«В следующем сезоне». Турсынбаева пропустит остаток сезона

Источник: РИА "Новости"

Молодая спортсменка начала сезон с комерческого турнира в Шанхае, где завоевала серебро и полула травму. После этого, девушка снялась со всех турниров и не выходила на лед.

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В своем Инстаграме Элизабет ответила на вопросы болельщиков, которые хотели узнать о планах фигуристки:

— Элизабет. В этом сезоне будут ли соревнования у тебя?

— Скорее всего, нет.

— Когда ждать твоего возвращения на лед?

— Наверное, в следующем сезоне.