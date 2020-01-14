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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рудковская раскритиковала Авербуха за низкие гонорары фигуристов

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале заявила, что хореограф Илья Авербух платит фигуристам за участие в ледовых шоу «совсем … мало».

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Источник: РИА "Новости"

В новогодние празднике в Москве проходило шоу Авербуха под названием «Волшебник страны Оз». Главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров.

«По 3 шоу в день девочка катала, а это очень тяжело», — отметила продюсер.

Она заявила, что не все мужчины выдерживают такое количество выступлений. По слова Рудковской, они с Евгением Плющенко не ставили более двух шоу в день.

«Не представляю, на каких волевых они 3 шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть, спортсменам такого уровня, за уникальный КПД!», — подытожила Рудковская.

Ранее Илья Авербух рассказал, что гонорар фигуристов за участие в ледовых шоу составляет около 150−200 тысяч рублей за выход. Он также поделился, что первые постановки были убыточными. Максимальный убыток, как рассказал хореограф, был после первого гастрольного тура: он составлял более 100 тысяч долларов.

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Четыре Олимпиады и два золота: карьера Плющенко в фотографиях
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