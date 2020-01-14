Топ-тренер Арутюнян о работе Тутберидзе: «В России дети с 5 лет становятся профи. Нигде такого нет»

Источник: Sport24

В финале Гран-при — 2019 Нэтан Чен обновил два своих мировых рекорда, выиграв третий финал серии подряд. Вот уже несколько лет американец тренируется у Рафаэля Арутюняна, под руководством которого и стал топ-фигуристом. Недавно знаменитый специалист дал Большому спорту интервью о современных тенденциях в фигурке. Выделим самое главное.

О дистанционных тренировках и учебе (Арутюнян тренирует в Калифорнии, Чен учится в Йельском университете на противоположном конце страны)

Работать дистанционно с фигуристом очень тяжело, но я в течение девяти лет готовил Нэтана к самостоятельной работе. Не тренировал его, а учил тренироваться. Работа тренера заключается в том, что нужно учить своего фигуриста, следить за его взрослением и становлением.

В Турине в свободное от тренировок и выступлений время Чен проводил за учебниками — а как иначе? У него же впереди экзамены, а учится он в одном из самых престижных университетов США. Профессора Йеля не будут делать скидку на то, что их студент защищал честь страны на престижных международных соревнованиях. Точно так же и я не буду делать никаких послаблений, если Нэтан попросит пропустить три дня тренировок из-за загруженности учебой. И он прекрасно понимает это. Либо нужно выбирать между учебой и спортом, либо добиваться успехов и там, и там.

Об элементах ультра-си

Сейчас с ранних лет закладывается правильная техническая база. Это очень интересный момент. Иногда появляются сообщения, что в группе того или иного тренера появился феноменальный спортсмен. А я-то знаю, что еще три месяца назад он занимался у другого специалиста, который и заложил необходимую базу! У меня Чен тренируется девять лет, и с ним разучивал каждый элемент. То, что мы показываем на публике сегодня, это не максимум. В арсенале Нэтана есть какие-то вещи, которые пока лежат в загашнике. Доставать их оттуда пока нет необходимости.

Прыжок в пять оборотов возможен. Но сегодня никто не будет даже пытаться его исполнить. Дело в том, что в правилах ISU нет цены такого прыжка. Предположим, Чен или Юдзуру Ханю исполнили бы такой элемент в Турине. Да судьи просто не знали бы, какие баллы им поставить! Пришлось бы советоваться с техкомом и даже со зрителями.

О повышении возрастного ценза

Нельзя форсировать подготовку фигуристок. Если они будут знать, что смогут зарабатывать деньги после 18 лет, то в 12 не будут гнаться за количеством сложных прыжков, постараются сохранить свой организм. Когда поражавшие мир своими сложными программами российские девочки оформились, у них возникли трудности. Вместо того чтобы их преодолеть, они просто ушли из спорта, видя за спиной поколение еще более юных и еще более тоненьких девочек. Просто поняли, что шансов соперничать с нынешними чемпионками, освоившими четверные прыжки, у них нет.

Что же делать в сложившейся ситуации? Только поднимать возрастной ценз. Тогда и фигуристки, и тренеры будут понимать, что к моменту выхода в свет спортсменка будет обладать тренированным и здоровым телом. В фигурном катании это рабочий инструмент, и к нему нельзя относиться по-варварски. Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда его наливают в фарфоровую чашечку, вкус совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки.

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