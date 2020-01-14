Топ-тренер Арутюнян о работе Тутберидзе: «В России дети с 5 лет становятся профи. Нигде такого нет»
Легендарный специалист выступает за повышение возрастного ценза.
Легендарный специалист выступает за повышение возрастного ценза.
В финале
Работать дистанционно с фигуристом очень тяжело, но я в течение девяти лет готовил Нэтана к самостоятельной работе. Не тренировал его, а учил тренироваться. Работа тренера заключается в том, что нужно учить своего фигуриста, следить за его взрослением и становлением.
В Турине в свободное от тренировок и выступлений время Чен проводил за учебниками — а как иначе? У него же впереди экзамены, а учится он в одном из самых престижных университетов США. Профессора Йеля не будут делать скидку на то, что их студент защищал честь страны на престижных международных соревнованиях. Точно так же и я не буду делать никаких послаблений, если Нэтан попросит пропустить три дня тренировок
Сейчас с ранних лет закладывается правильная техническая база. Это очень интересный момент. Иногда появляются сообщения, что в группе того или иного тренера появился феноменальный спортсмен. А
Прыжок в пять оборотов возможен. Но сегодня никто не будет даже пытаться его исполнить. Дело в том, что в правилах ISU нет цены такого прыжка. Предположим, Чен или Юдзуру Ханю исполнили бы такой элемент в Турине. Да судьи просто не знали бы, какие баллы им поставить! Пришлось бы советоваться с техкомом и даже со зрителями.
Нельзя форсировать подготовку фигуристок. Если они будут знать, что смогут зарабатывать деньги после 18 лет, то в 12 не будут гнаться за количеством сложных прыжков, постараются сохранить свой организм. Когда поражавшие мир своими сложными программами российские девочки оформились, у них возникли трудности. Вместо того чтобы их преодолеть, они просто ушли из спорта, видя за спиной поколение еще более юных и еще более тоненьких девочек. Просто поняли, что шансов соперничать с нынешними чемпионками, освоившими четверные прыжки, у них нет.
Что же делать в сложившейся ситуации? Только поднимать возрастной ценз. Тогда и фигуристки, и тренеры будут понимать, что к моменту выхода в свет спортсменка будет обладать тренированным и здоровым телом. В фигурном катании это рабочий инструмент, и к нему нельзя относиться
В России тренеры делают то, что не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10−12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, с нею в России успешно справляются. В Америке другой подход.