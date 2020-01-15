Авербух ответил на обвинения Рудковской

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Рудковская в своем Telegram-канале обвинила Авербуха, что он использовал без разрешения правообладателя песню Димы Билана «Держи» в рамках одного из своих мероприятий.

«Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведения ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА «Лужники» в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество», — говорится в заявлении, предоставленном Авербухом.

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В письме отмечено, что право на публичное исполнение фонограмм было получено стороной Авербуха «в рамках подписанного договора с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности»».

«В целях исполнения обязательств, предусмотренных договором, в указанные организации нами были предоставлены отчеты о всех музыкальных произведениях, публичное исполнение которых было осуществлено нами в ходе проведения мероприятия, и на основании данных отчетов мы произвели перечисление авторских вознаграждений», — отмечено в заявлении Авербуха.