Трусова и Щербакова — самые юные участницы чемпионата Европы

Источник: Спорт-Экспресс

На момент выступления Трусовой будет 15 лет и 7 месяцев, Щербаковой — 15 лет и 10 месяцев.

Помимо россиянок на турнире выступит лишь одна 15-летняя фигуристка — представительница Израиля Нелли Иоффе, которой 16 лет исполнится 29 января — уже после окончания турнира. Примечательно, что Иоффе родилась в Москве и тренируется под руководством Катарины Гербольдт и Светланы Соколовской. В текущем сезоне выступала в юниорской серии «Гран-при», где на хорватском этапе заняла 11-е место, на российском этапе в Челябинске — 13-е место с лучшим для себя результатом в сезоне — 144,13 балла.

Что касается третьей российской представительницы на чемпионате Европы Алены Косторной, которая будет стартовать в Граце в возрасте 16 лет и 5 месяцев, вместе с ней на турнире выступят сразу 8 ровесниц, в том числе экс-россиянки Екатерина Рябова и Виктория Сафонова, теперь выступающие за Азербайджан и Белоруссию соответственно.

Возрастной состав остальных участниц женского турнира чемпионата Европы выглядит следующим образом:

17 лет — 5 участниц (в том числе экс-россиянка Екатерина Куракова, теперь выступающая за Польшу);

18 лет — три участницы;

19 лет — одна участница;

20 лет — четыре участницы;

21 год — три участницы;

22 года — две участницы;

23 года — четыре участницы;

25 лет — три участницы;

28 лет — одна участница.

Средний возраст участниц женского турнира — 19,2 лет.

Самая возрастная участница турнира — 28-летняя Даша Грм из Словении. Лучший результат в этом сезоне — 158,39 балла, с ним фигуристка получила восьмое место на турнире в Загребе. Там в короткой программе самым ценным по баллам из исполняемых Грм элементов был каскад «тройной тулуп-двойной тулуп», за который она получила с учетом бонусов 5,92 балла. В произвольной таковым стал каскад «тройной тулуп-ойлер-двойной сальхов», за который с учетом бонусов она набрала 6,5 балла.

Отметим, что самой возрастной участницей декабрьского чемпионата России стала 23-летняя Елизавета Туктамышева, которая заняла Красноярске четвертое место.