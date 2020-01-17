«Такая вседозволенность просто поражает». Рудковская объяснила, почему решила судиться с Авербухом

Все началось с того, что полтора месяца назад мы увидели рекламу юбилейного вечера Ильи Авербуха, где звучал трек Димы Билана «Держи». Фонограмма была сильно изменена. Наши юристы позвонили Илье Авербуху и спросили, почему он без разрешения переделал нашу песню, сделал свою аранжировку. Юристы ему объяснили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будет проблемы. На что Илья сказал, что уберет нашу песню из своего шоу. В итоге все равно номер был показан в эфире Первого канала. Илья отдал готовое шоу в эфир, а Первый канал всего лишь показал его.

К РАО у нас вопросов нет и к Первому каналу тем более их не может и быть. Если трек был использован в том виде, в котором его исполняет Дима Билан, то к Илье Авербуху тоже не было бы вопросов. Но трек был изменен. А лицензию на изменения трека у нас никто не брал. Композитор песни Денис Ковальский тоже был удивлен новому весьма странно сделанному на коленке «Держи». Несмотря на то, что правообладателями трека являемся мы с Димой, Денис тоже очень расстроился. То, что Илья Авербух самовольно взял и исковеркал нашу песню, является нарушением авторского права. Более того, ему грозят большие штрафы. Мы его предупредили об этом, но он все равно сделал свою, одному ему понятную версию песни Димы, не имея никакого на это права. Вот такая вседозволенность меня просто поражает. Такой профессионал, как Илья, который столько работает с музыкой, должен знать, если он хочет что-то менять в песнях, он должен купить лицензию у правообладателей произведения, если они, конечно, захотят ему продать трек для переработки. Вот недавно, например, Дитер Болен отказал мне в лицензии для одного из наших артистов, хотя мы предлагали ему внушительную сумму. Тут не факт, что Авербуху мы продали бы лицензию, но если он просто позвонил нам и по-человечески попросил меня или Диму — мы бы ему и так бы разрешили. Юлиана Караулова тоже работает со мной, но она пела же на том шоу Ильи Авербуха. Там же все нормально было.