Загитова вернулась к активным тренировкам. И исполняет свой фирменный каскад

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Она опубликовала в Stories своего Instagram ролики с тренировки. На них фигуристка исполняет свой фирменный каскад — тройной лутц+тройной риттбергер.

Эта комбинация прыжков считается одним из сложнейших каскадов. Кроме Загитовой этот каскад исполняют также ученицы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» фигуристка объявила о приостановлении карьеры. Загитова на новогодних праздниках принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

По окончании 17-летняя Загитова приступила к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе.