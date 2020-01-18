Канадская фигуристка Гиллес зацепилась волосами за костюм партнера во время выступления
Неприятный эпизод произошел на чемпионате Канады по фигурному катанию в танцах на льду.
Неприятный эпизод произошел на чемпионате Канады по фигурному катанию в танцах на льду.
Во время проката Пайпер Гиллес и Поля Пуарье в
Несмотря на случившееся, Гиллес и Пуарье лидируют после
«Что ж, это спорт! Всякое случается, и иногда волосы приклеиваются к пуговице. Моральная устойчивость. Приглашаю завтра на произвольный танец», — прокомментировала эпизод в инстаграме Гиллес.