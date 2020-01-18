Фигуристка чуть не осталась без волос, зацепившись за костюм партнера
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спортсменка Пайпер Гиллес могла пострадать во время проката на чемпионате Канады по фигурному катанию.
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спортсменка Пайпер Гиллес могла пострадать во время проката на чемпионате Канады по фигурному катанию.
В субботу, 18 января, Гиллес вместе со своим партнером Полем Пуарье выступала в
«Вот это спорт! Всякое случается, и иногда даже волосы приклеиваются к пуговице партнера. Но мы смогли успешно выступить, это главное», — прокомментировала Гиллес случившиеся в своем аккаунте в Instagram.
Несмотря на инцидент, Гиллес и Пуарье смогли успешно выступить и захватить лидерство на чемпионате Канады по итогам