Фигуристка чуть не осталась без волос, зацепившись за костюм партнера

В субботу, 18 января, Гиллес вместе со своим партнером Полем Пуарье выступала в ритм-танце на чемпионате Канады. В одном из моментов проката фигуристка волосами зацепилась за костюм партнера. Пуарье смог вовремя сориентироваться и отцепил партнершу спустя несколько секунд, после чего пара продолжила свое выступление.

«Вот это спорт! Всякое случается, и иногда даже волосы приклеиваются к пуговице партнера. Но мы смогли успешно выступить, это главное», — прокомментировала Гиллес случившиеся в своем аккаунте в Instagram.