Творческие, не Щадящие и Космические. Что общего и разного у Трусовой, Щербаковой и Косторной
Творческие, не Щадящие и Космические.
Творческие, не Щадящие и Космические.
На следующей неделе в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Россию представят 18 спортсменов — трое мужчин, три девушки, и по три пары и танцевальных дуэта. В женских соревнованиях сборная полностью состоит из учениц Тутберидзе, в прошлом году пришедших из юниорского катания — Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой. Вполне возможно, это состав сборной на несколько ближайших крупных турниров. ТЩК сейчас не щадит ни себя, ни соперников.
То, что три талантливые фигуристки родились в одно время с точностью до года — невероятное совпадение. При том, что они занимаются в одной группе, вместе ходят на
«СЭ» рассказывает подробнее о героинях российского фигурного катания, которые разыграют места на европейском подиуме в конце января.
Анна долгое время была в тени двух своих сверстниц: Трусову выделяли
Да и сама Анна отвечает на вопросы, пожалуй, наиболее развернуто среди всей троицы. У Анны хороший английский, которым могут похвастать далеко не все российские спортсмены (Евгения Медведева не в счет).
На катке Анна оказалась случайно — в фигуристки готовили ее сестру. Да и карьера в группе Этери Тутберидзе давалась тяжело: мама спортсменки Юлия признавалась в интервью ТАСС, что в
Но Анна пересилила себя, стала первой исполнительницей четверного лутца на соревнованиях, выиграла два чемпионата России и теперь стремится к тому, чтобы сделать Щ главной буквой в трио.
Алена — самая взрослая из трио. И по катанию, и позиционированию себя. Свидетели даже утверждают, что Алена в раздевалке сидит отдельно. Впрочем, это не обязательно должно значить
— Я непростой человек. Сначала посмотрю, как человек ведет себя, что делает, и только потом стану с ним разговаривать. Просто это не все понимают. Считают, что я высокомерная. Но это на самом деле не так.
Даже если признать, что Алена — человек непростой, образ ангела ей удается весьма органично. Хотя на недавнем шоу в Италии она предстала уже вампиром. Которые ей очень нравятся.
Косторная не стесняется показывать свои амбиции. Даже второе место на чемпионате России она восприняла довольно болезненно. Будучи словоохотливой после победной и рекордной короткой программы, после произвольной Алена закрылась. Вслед за стремительно изученным тройным акселем москвичка планирует освоить четверной.
Наверное, Алена хочет все успеть до 21 года, на который она наметила уход… в медицину. Девушка как будто видит будущее и понимает, как устроено нынешнее женское катание. И собирается учиться на нейрохирурга.
Что ж, тогда нервам 16-летней фигуристки можно только позавидовать. Надеемся, скальпелем она будет орудовать (если придется) не хуже, чем острым лезвием конька.
Александра — самая технически одаренная из всех учениц Тутберидзе и фигуристок в истории. Если выучит четверной риттбергер — то и среди всех фигуристов обоих полов. Но что
Единственное исключение из такого спортивного настроения — чемпионат России, когда на лице Трусовой после произвольной программы выступили эмоции, связанные с перенапряжением сил. Но ей, наверное, лучше знать, сколько прыжков вставлять в программу. Главное — она не изменяет себе.
— Я плачу редко. Только, когда у меня
На чемпионат Европы Александра едет. Вряд ли
Так же и в учебе. Как рассказывала «СЭ» классная руководительница Александры, та учится на «пять» и «четыре» и занимается на кураже. В отличие от Анны и Алены, Саша и вне катка ходит на уроки в «Самбо-70». Но учителя неспортивных предметов грустят, что золотого детства у спортсменки не будет.
Что касается будущего вне фигурного катания, то Александру всегда отличала любовь к животным. Она и сама не исключала, что захочет реализоваться в деятельности, связанной с братьями нашими меньшими.
Сейчас вокруг трех фигуристок хватает и негатива, который добавили японские СМИ. Yahoo News отметили не самое гостеприимное, на их взгляд, поведение на чемпионате России Косторной и Трусовой, которых «пресс-конференция не интересовала».
Что ж, наверное, оптимистично ожидать разговорчивости от тех, кто уступил в борьбе за победу. Хотя и после короткой программы девушки со смехом обсуждали, как будут озвучивать журналистам шаблон для любого интервью «довольны прокатами, но есть над чем работать». Но сказать, злой был смех или добрый, не берусь. Финальная
Конечно,
Дмитрий Кузнецов