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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Творческие, не Щадящие и Космические. Что общего и разного у Трусовой, Щербаковой и Косторной

Творческие, не Щадящие и Космические.

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Источник: РИА "Новости"

Кто они — самые успешные российские фигуристки здесь и сейчас?

На следующей неделе в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. Россию представят 18 спортсменов — трое мужчин, три девушки, и по три пары и танцевальных дуэта. В женских соревнованиях сборная полностью состоит из учениц Тутберидзе, в прошлом году пришедших из юниорского катания — Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой. Вполне возможно, это состав сборной на несколько ближайших крупных турниров. ТЩК сейчас не щадит ни себя, ни соперников.

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То, что три талантливые фигуристки родились в одно время с точностью до года — невероятное совпадение. При том, что они занимаются в одной группе, вместе ходят на пресс-конференции и японские шоу и ухаживают за питомцами — все же они очень разные. И по тому, что представляется на суд зрителя внутри катка, и по характеру, интересам, месту учебы и многому другому.

«СЭ» рассказывает подробнее о героинях российского фигурного катания, которые разыграют места на европейском подиуме в конце января.

Анна Щербакова. | Источник: AP

Щербакова: сама интеллигентность

Анна долгое время была в тени двух своих сверстниц: Трусову выделяли из-за обилия четверных, Косторную — из-за вдохновенного качественного катания. Однако Щербакова сумела сыграть на балансе — у нее есть четверной лутц, который она исполняет великолепно, имея абсолютный рекорд по баллам за один элемент среди женщин — 15,94 на чемпионатах России-2019 и 2020. И есть прогрессирующее катание, постановка с двумя очень разными частями со сменой платья между ними.

Да и сама Анна отвечает на вопросы, пожалуй, наиболее развернуто среди всей троицы. У Анны хороший английский, которым могут похвастать далеко не все российские спортсмены (Евгения Медведева не в счет).

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На катке Анна оказалась случайно — в фигуристки готовили ее сестру. Да и карьера в группе Этери Тутберидзе давалась тяжело: мама спортсменки Юлия признавалась в интервью ТАСС, что в какой-то момент предлагала дочери все бросить. Родители фигуристки по специальностям далеки от фигурного катания: отец — физик, мама — геолог.

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Но Анна пересилила себя, стала первой исполнительницей четверного лутца на соревнованиях, выиграла два чемпионата России и теперь стремится к тому, чтобы сделать Щ главной буквой в трио.

Алена Косторная. | Источник: РИА

Косторная: непростая и амбициозная

Алена — самая взрослая из трио. И по катанию, и позиционированию себя. Свидетели даже утверждают, что Алена в раздевалке сидит отдельно. Впрочем, это не обязательно должно значить что-то плохое. Алена и сама говорила в свое время пресс-службе ФФКР:

— Я непростой человек. Сначала посмотрю, как человек ведет себя, что делает, и только потом стану с ним разговаривать. Просто это не все понимают. Считают, что я высокомерная. Но это на самом деле не так.

Даже если признать, что Алена — человек непростой, образ ангела ей удается весьма органично. Хотя на недавнем шоу в Италии она предстала уже вампиром. Которые ей очень нравятся.

Косторная не стесняется показывать свои амбиции. Даже второе место на чемпионате России она восприняла довольно болезненно. Будучи словоохотливой после победной и рекордной короткой программы, после произвольной Алена закрылась. Вслед за стремительно изученным тройным акселем москвичка планирует освоить четверной.

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Наверное, Алена хочет все успеть до 21 года, на который она наметила уход… в медицину. Девушка как будто видит будущее и понимает, как устроено нынешнее женское катание. И собирается учиться на нейрохирурга.

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Что ж, тогда нервам 16-летней фигуристки можно только позавидовать. Надеемся, скальпелем она будет орудовать (если придется) не хуже, чем острым лезвием конька.

Александра Трусова. | Источник: РИА

Трусова: спортсменка до мозга костей

Александра — самая технически одаренная из всех учениц Тутберидзе и фигуристок в истории. Если выучит четверной риттбергер — то и среди всех фигуристов обоих полов. Но что по-настоящему потрясает, так ее простота и азарт. Другой бы давно постарался снизить планку, пару четверных выбросить из программы — ведь очевидно, что из-за них теряются баллы. Но Саша упорно прыгает максимум того, что умеет, а неудачи воспринимает с улыбкой и еще большим куражом. Пятерные? Хотела бы прыгнуть, да не разрешают. Соревноваться с мужчинами? Да легко! Главное — чтобы была «движуха».

Единственное исключение из такого спортивного настроения — чемпионат России, когда на лице Трусовой после произвольной программы выступили эмоции, связанные с перенапряжением сил. Но ей, наверное, лучше знать, сколько прыжков вставлять в программу. Главное — она не изменяет себе.

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— Я плачу редко. Только, когда у меня что-то не получается и я не знаю, как это исправить. После соревнований, бывает, когда не получилось сделать все, что я могу. И я не считаю, что плакать стыдно, — говорила Александра несколько лет назад, в начале пути, полного рекордов.

На чемпионат Европы Александра едет. Вряд ли что-то может помешать ей поехать на чемпионат мира. Но в этом сезоне у нее пока нет победы на крупном турнире — только на этапах Гран-при над Евгенией Медведевой, которую, как признавалась «КП» мама фигуристки Светлана, Саша выбрала для себя примером. Так что — очередь за Трусовой.

Так же и в учебе. Как рассказывала «СЭ» классная руководительница Александры, та учится на «пять» и «четыре» и занимается на кураже. В отличие от Анны и Алены, Саша и вне катка ходит на уроки в «Самбо-70». Но учителя неспортивных предметов грустят, что золотого детства у спортсменки не будет.

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Что касается будущего вне фигурного катания, то Александру всегда отличала любовь к животным. Она и сама не исключала, что захочет реализоваться в деятельности, связанной с братьями нашими меньшими.

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Что будет на чемпионате Европы?

Сейчас вокруг трех фигуристок хватает и негатива, который добавили японские СМИ. Yahoo News отметили не самое гостеприимное, на их взгляд, поведение на чемпионате России Косторной и Трусовой, которых «пресс-конференция не интересовала».

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Что ж, наверное, оптимистично ожидать разговорчивости от тех, кто уступил в борьбе за победу. Хотя и после короткой программы девушки со смехом обсуждали, как будут озвучивать журналистам шаблон для любого интервью «довольны прокатами, но есть над чем работать». Но сказать, злой был смех или добрый, не берусь. Финальная пресс-конференция началась примерно через час после завершения соревнований, и девушки действительно, насколько мне известно, не горели желанием появляться перед камерами.

Конечно, пресс-конференции — часть работы публичного человека, а ссориться с японцами — вообще дело лишнее и убыточное. Но и делать из произошедшего трагедию — тоже неправильно. Надеемся, что в Граце и японцы, если они туда доберутся, и русские, и вообще все выступлениями наших на катке и вне его останутся довольны.

Дмитрий Кузнецов

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