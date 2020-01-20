Журналист из США предложил Туктамышевой выступать за другую страну
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский спортивный журналист Филип Херш предложил российским фигуристкам рассмотреть вариант смены спортивного гражданства.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский спортивный журналист Филип Херш предложил российским фигуристкам рассмотреть вариант смены спортивного гражданства.
На минувшем чемпионате России Елизавета Туктамышева заняла четвертое место и не смогла пробиться в основной состав сборной на предстоящий чемпионат Европы.
«Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева, займешься?» — написал Херш в своем аккаунте в Twitter, переиначив имя фигуристки на французский манер.
«Если бы национальные квоты не были так ограничены, и Туктамышева, и Медведева, и Загитова вместе выступали на международных соревнованиях, а на чемпионате Европы девушки из России заняли бы шесть первых мест», — добавил Херш в комментариях к своему посту.
Ранее стало известно, что Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале. В соревнованиях одиночниц на предстоящем турнире выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Чемпионат пройдет с 22 по 26 января в Австрии.