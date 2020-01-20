Журналист из США предложил Туктамышевой выступать за другую страну

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

На минувшем чемпионате России Елизавета Туктамышева заняла четвертое место и не смогла пробиться в основной состав сборной на предстоящий чемпионат Европы.

«Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева, займешься?» — написал Херш в своем аккаунте в Twitter, переиначив имя фигуристки на французский манер.

«Если бы национальные квоты не были так ограничены, и Туктамышева, и Медведева, и Загитова вместе выступали на международных соревнованиях, а на чемпионате Европы девушки из России заняли бы шесть первых мест», — добавил Херш в комментариях к своему посту.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b2a3ba6683d8b7c47b1" data-vnd="7b2a3ba6683d8b7c47b1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b2a3ba6683d8b7c47b1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.