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15:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Журналист из США предложил Туктамышевой выступать за другую страну

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американский спортивный журналист Филип Херш предложил российским фигуристкам рассмотреть вариант смены спортивного гражданства.

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На минувшем чемпионате России Елизавета Туктамышева заняла четвертое место и не смогла пробиться в основной состав сборной на предстоящий чемпионат Европы.

«Смотря на выступления девушек на чемпионате Канады, российским фигуристкам стоит начать изучать семейное древо, чтобы узнать, нет ли у них канадских корней. Лиза Туктамышева, займешься?» — написал Херш в своем аккаунте в Twitter, переиначив имя фигуристки на французский манер.

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«Если бы национальные квоты не были так ограничены, и Туктамышева, и Медведева, и Загитова вместе выступали на международных соревнованиях, а на чемпионате Европы девушки из России заняли бы шесть первых мест», — добавил Херш в комментариях к своему посту.

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Ранее стало известно, что Туктамышева будет комментировать чемпионат Европы по фигурному катанию на Первом канале. В соревнованиях одиночниц на предстоящем турнире выступят Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Чемпионат пройдет с 22 по 26 января в Австрии.

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