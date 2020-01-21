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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на данный момент не отказалась от планов выступить на соревнованиях в текущем сезоне, сообщил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.

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Источник: Спорт РИА Новости

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира. Таким образом, спортсменка не смогла отобраться на чемпионат Европы, который в среду стартует в австрийском Граце.

«Пока это в планах», — ответил Орсер по телефону на вопрос, выступит ли Медведева в текущем сезоне.

При этом специалист полагает, что спортсменка не примет участие в Финале Кубка России, который пройдет в феврале в Великом Новгороде. «Я не думаю, что она туда поедет», — отметил канадец.

По словам тренера, им с Медведевой еще предстоит разговор на тему ближайших турниров. «Мы с ней позже поговорим. До этого мне правда нечего рассказать», — добавил Орсер.

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