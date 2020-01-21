Орсер рассказал о планах Медведевой на остаток сезона

Источник: Спорт РИА Новости

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира. Таким образом, спортсменка не смогла отобраться на чемпионат Европы, который в среду стартует в австрийском Граце.

«Пока это в планах», — ответил Орсер по телефону на вопрос, выступит ли Медведева в текущем сезоне.

При этом специалист полагает, что спортсменка не примет участие в Финале Кубка России, который пройдет в феврале в Великом Новгороде. «Я не думаю, что она туда поедет», — отметил канадец.