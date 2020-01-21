Фигуристы Алиев, Даниелян и Самарин с ошибками провели тренировку перед стартом ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Все российские фигуристы исполняли на тренировке произвольные программы. Дебютант чемпионатов Европы Даниелян выполнил четверной сальхов, два тройных акселя (один — в комбинации с тройным тулупом и тройным риттбергером). Позднее фигурист допустил ошибку, выполнив риттбергер в один оборот вместо заявленных трех, однако затем все же смог сделать элемент.

Самарин выполнил редкую комбинацию из тройного лутца и тройного флипа через ойлер, тройной аксель и сольный тройной лутц, на котором едва избежал падения. Самарин не смог продемонстрировать безошибочное исполнение четверных прыжков. В технической заявке на произвольную программу у спортсмена значатся самые дорогие четверные прыжки — лутц и флип, а также тулуп.

Действующий чемпион России Алиев смог чисто выполнить четверной тулуп. При этом фигурист не стал прыгать заявленный четверной лутц, ограничившись тремя оборотами на данном прыжке.