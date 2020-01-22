Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Источник: ИТАР-ТАСС

Австрия имеет большой опыт проведения европейских первенств по фигурному катанию — турнир проходил на территории страны восемь раз. В подавляющем большинстве случаев (семь из восьми) соревнования принимала Вена, еще один раз чемпионат Европы проходил в Инсбруке.

Сборная России будет представлена на турнире максимальным количеством участников — по три в каждой дисциплине. В Австрию российская команда едет в ранге одной из сильнейших, если не самой сильной.

Сборная России претендует на золотые медали как минимум в трех видах из четырех, в последний раз россияне добивались сопоставимого успеха на европейском первенстве в 2010 году.

Состав российской команды был определен по результатам чемпионата страны, который прошел в конце декабря прошлого года в Красноярске. В женском одиночном катании Россию представят воспитанницы Этери Тутберидзе и лучшие фигуристки планеты в нынешнем сезоне 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, а также 16-летняя Алена Косторная. В мужском одиночном выступят Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Артур Даниелян, в соревнованиях спортивных пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

На прошлогоднем чемпионате Европы, который прошел в Минске, сборная России завоевала шесть медалей (золото, четыре серебряных и одну бронзовую награды) и впервые с 2011 года не смогла выиграть медальный зачет. Тогда победителями стали французы, завоевавшие две золотые медали из четырех возможных, однако в Австрии россияне имеют все шансы вернуть утраченные позиции. Российские фигуристы будут фаворитами в женском и мужском одиночном катании, а также в турнире спортивных пар. В состязаниях танцевальных дуэтов с высокой долей вероятности победу в шестой раз кряду одержат абсолютные мировые рекордсмены французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, но российским дуэтам вполне по силам занять места на пьедестале.

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