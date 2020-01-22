Тренер Медведевой заявил о ее возможности потеснить учениц Тутберидзе в сборной

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

По мнению Орсера, Медведева имела все шансы с легкостью отобраться в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира, если бы не снялась с произвольной программы из-за сломанного ботинка. «Она потеснила бы кого-то из трио Щербакова-Косторная-Трусова», — сказал тренер. Он добавил, что на первом месте должно оставаться здоровье спортсмена, поэтому было принято решение не продолжать выступления на турнире.

Канадец подчеркнул, что самое обидное в этой ситуации — то, что Медведева на национальном первенстве была в хорошей физической форме. Он заметил, что сезон для фигуристки окончен и на тренировках она займется изучением четверного сальхова.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионкой страны во второй раз подряд стала Щербакова. Косторная завоевала серебро, Трусова — бронзу. Эти фигуристки представят Россию на первенстве Европы, которое стартовало в австрийском Граце 22 января. Короткую программу россиянки представят 24 января.