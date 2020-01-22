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21:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Медведевой заявил о ее возможности потеснить учениц Тутберидзе в сборной

Канадский тренер фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил о ее возможности «потеснить» учениц специалиста Этери Тутберидзе Анну Щербакову, Алену Косторную и Александру Трусову в сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По мнению Орсера, Медведева имела все шансы с легкостью отобраться в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира, если бы не снялась с произвольной программы из-за сломанного ботинка. «Она потеснила бы кого-то из трио Щербакова-Косторная-Трусова», — сказал тренер. Он добавил, что на первом месте должно оставаться здоровье спортсмена, поэтому было принято решение не продолжать выступления на турнире.

Канадец подчеркнул, что самое обидное в этой ситуации — то, что Медведева на национальном первенстве была в хорошей физической форме. Он заметил, что сезон для фигуристки окончен и на тренировках она займется изучением четверного сальхова.

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Чемпионкой страны во второй раз подряд стала Щербакова. Косторная завоевала серебро, Трусова — бронзу. Эти фигуристки представят Россию на первенстве Европы, которое стартовало в австрийском Граце 22 января. Короткую программу россиянки представят 24 января.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, а также серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Под руководством Орсера она тренируется с лета 2018-го, а до этого занималась в группе Тутберидзе.

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