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01:11 (мск), источник: Sport24

«Чемпионат Европы проводится в настоящем сарае». Тарасова раскритиковала условия проведения турнира

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала условия проведения чемпионата Европы в Австрии.

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Фигуристы соревнуются в надувном шатре: соревнования проходят на арене под названием Steiermarkhalle в 14 км от Граца.

«Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух — мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях. Рафаэль Арутюнян [тренер по фигурному катанию] написал, что «непрофессионалы управляют профессионалами», и я с ним совершенно с ним согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта.

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Эти же люди — пожилые и непрофессиональные — делают для нас правила, и они же опять запретили четверные прыжки [в короткой программе для одиночниц]. Боятся наших успехов и результатов Тутберидзе? Лучше бы подтягивались к нам, но им неважен результат и неважно развитие фигурного катания — они его, наверное, уже не увидят. Мы работаем здесь по пятьдесят лет и больше, я лично на катке с четырех лет, так что мы знаем, как турниры проводятся, нас этому не надо учить, — заявила Тарасова, которая вспомнила организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Отвечали за каждый объект, понимали: все нужно делать в соответствии с понятием «доступная среда», и сегодня у нас ни один объект не сдается без этого. Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, и дело не во мне и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют по-разному, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае. Не можете провести, не получается — отдайте России, и не надо ничего придумывать. Будут и болельщики, и достойное освещение.

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Мне кажется, не надо так принижать такие прекрасные соревнования, как чемпионат Европы. Я многократно участвовала в нем, мои спортсмены сколько катались, столько выигрывали их. Безусловно, вопросы к Международному союзу конькобежцев и оргкомитету, но они скорее всего скажут — они атлеты. Ну тогда сделайте им нормальную среду обитания, удобные автобусы, — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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