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01:04 (мск), источник: ТАСС

Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе в парах

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Спортсмены показали результат 82,34 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии в текущем сезоне — 81,27 балла.

Второе и третье места в короткой программе на чемпионате Европы также заняли российские пары. На втором месте идут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92), третью позицию занимают Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50).

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами прошлогоднего чемпионата Европы, серебряными призерами чемпионата мира среди юниоров, победителями прошедшего в конце декабря в Красноярске чемпионата России, также в текущем сезоне россияне одержали две победы на этапах Гран-при — в России и Канаде.

Произвольную программу пары представят в пятницу. Соревновательная часть чемпионата Европы завершится в субботу.

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