Рекорд в «сарае». Старт ЧЕ запомнился успехом российских фигуристов и необычной ареной

Источник: Reuters

Европейское первенство в Граце имело все шансы, чтобы стать одним из лучших в истории. Изначально его предполагалось провести на стадионе Mercur Arena, он вмещает в себя более 15 тыс. человек и находится — что немаловажно — в черте города. Который, к слову, действительно очень красив, несмотря на то, что даже среди австрийских городов Грац не является главным туристическим направлением.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Зрители, спортсмены и журналисты могли бы с комфортом добираться до места, попутно осматривая окрестности. Солнечная погода с легким морозцем, красивая архитектура, приятная атмосфера города, в котором почти никто не спешит, и фигурное катание высшей пробы — звучит неплохо, не правда ли? Но в дело вмешался хоккей.

Местный клуб «Грац» отказалась на время чемпионата Европы освободить арену. Ситуация выглядит странно, ведь обычно в таких случаях происходит небольшое изменение в расписании, а команда во время проведения турнира просто играет на выезде. Однако прийти к соглашению не удалось. В оргкомитете чемпионата Европы ТАСС сообщили, что сожалеют, но даже в таком случае приоритет отдали хоккею.

Сегодня — рынок, завтра — каток

Было решено провести чемпионат в Steiermarkhalle. Здесь уместно вернуться к черте города и арене Mercur, потому что Steiermarkhalle располагается за пределами Граца. Участники соревнований, зрители и пресса могут добраться до точки назначения на специальных шаттлах, это фактически единственный способ попасть туда напрямую. Общественный транспорт здесь функционирует хорошо, но вот добираться на соревнования на нем приходится с несколькими пересадками.

Что такое Steiermarkhalle? Если коротко, то это даже не спортивная арена, а «выставочный комплекс» или «рекреационный центр». Мероприятия тут проводятся самые разные: от теннисного Кубка Дэвиса до аналога воскресной ярмарки. Маленький зал, всего пять тысяч мест на временных конструкциях для зрителей, брезентовые стены и крыша, просвечиваемые солнцем, замерзшее озеро Шварцль и деревенские пейзажи — вот такой антураж на этот раз окружает один из крупнейших турниров по фигурному катанию.

«Это в прямом смысле дутый шатер, где не циркулирует воздух, мы еще посмотрим, как спортсмены будут кататься в таких условиях, — сокрушалась в беседе с ТАСС известный российский тренер Татьяна Тарасова, комментирующая соревнования из Граца. — Рафаэль Арутюнян [один из самых известных современных тренеров в фигурном катании] написал, что непрофессионалы управляют профессионалами, я с ним совершенно согласна. Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта».

Нас критикуют и склоняют постоянно, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае. Татьяна Тарасова Тренер

Тренер вспомнила организацию Олимпийских игр 2014 года в Сочи. «Отвечали за каждый объект, понимали, все нужно делать в соответствии с понятием “доступная среда”, сегодня у нас ни один объект не сдается без этого. Все должно быть доступно людям с ограниченными возможностями, дело не во мне и не в том, что я хромаю. Нас критикуют и склоняют постоянно, но сегодня чемпионат Европы проводится в настоящем сарае», — добавила Тарасова.

Конечно, все это совсем не соответствует статусу чемпионата Европы. Но стоит отметить, что самих организаторов упрекнуть не в чем. Они действительно стараются и выжимают максимум из того, что имеют. Однако смириться с происходящим сложно.

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Ожидание — Эймоз, реальность — Бржезина

Что же до самих соревнований, то они в среду получились довольно непредсказуемыми. Большинство болельщиков и специалистов называли фаворитами мужского одиночного турнира россиян Дмитрия Алиева и Александра Самарина. Их основными конкурентами считали компонентного и стабильного в нынешнем сезоне француза Кевина Эймоза, а также итальянцев Маттео Риццо и Даниэля Грассля. Однако лед Steiermarkhalle рассудил иначе.

Весь сезон катавшийся без срывов Эймоз не сделал чисто ни одного прыжкового элемента в своей короткой программе. Он упал с четверного тулупа и тройного акселя, а вместо каскада из тройного лутца и тройного тулупа сделал только лутц в один оборот (запрещенный элемент в данном сегменте, оцениваемый в ноль баллов — прим. ТАСС). Эймоз получил невероятно низкую оценку за технику — 25,19, а в сумме набрал 64,40 балла и занял 26-е место, даже не отобравшись в произвольную программу. Чемпионат Европы для него закончился, не успев начаться.

У Риццо же во время проката порвался конек. Показать качественное катание в таких условиях невозможно — тут бы просто дотерпеть до конца программы.

Он ошибся на четверном тулупе и сильно не докрутил тройной тулуп в каскаде с тройным лутцем, но в остальном выступление итальянца, учитывая все обстоятельства, получилось достойным. После короткой программы с результатом 79,07 балла Риццо идет седьмым.

Грассль пошел на серьезный риск, исполнив каскад из четверного риттбергера (с недокрутом) и тройного тулупа. Он стал первым фигуристом, которому удалось сделать эту комбинацию, но дальше прокат у итальянца не задался. Недокрут на тройном акселе и падение с четверного лутца отбросило его на 11-е место (76,61 балла).

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Лидером же после короткой программы стал 29-летний чех Михал Бржезина (89,77 балла), на которого почти никто не рассчитывал. Для него этот чемпионат Европы стал 13-м в карьере, он впервые смог выйти на промежуточное первое место. «Потребовалось всего 13 лет для этого [чтобы показать прокат, который приведет к промежуточному лидерству], — отшутился фигурист на пресс-конференции. — Я не думал о том, что должен попасть в первую тройку или десятку сильнейших, не люблю говорить об этом [о шансах на победу], если выиграю, то выиграю, просто хочу показать себя и то, что нарабатывал на тренировках».

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Успешный дебют Даниеляна

На втором месте к произвольной программе подходит Алиев. От Бржезины его отделяет чуть больше одного балла (результат россиянина — 88,45). Не будь у него двух выставленных технической бригадой недокрутов на четверном лутце и тройном акселе, именно он примерил бы малую золотую медаль. Но небольшой разрыв позволяет ему рассчитывать на победу в случае чистого произвольного проката.

«С нервами и настроением все очень хорошо, я был спокоен, это зарядило на прокат, — сказал Алиев в беседе с журналистами после окончания выступления. — От проката получил удовольствие. Аксель был сделан с помаркой, но баллы за него дали какие-то, это единственная помарка, которой я разочарован. Считаю, что на каскаде из четверного лутца и тройного тулупа не было недокрута».

Дебютант чемпионата Европы 16-летний Артур Даниелян приехал на турнир без особых задач. Пару недель назад в интервью ТАСС фигурист признался, что даже не думал о возможности выступить в Австрии. Однако в короткой программе ему удалось показать выдающееся катание, если не считать небольшую помарку на тройном акселе. Результат спортсмена — 84,63 балла и третье место.

Считаю, что смог собраться, на акселе была нелепая ошибка, сам не ожидал. Счастлив выступать здесь, волнения во время проката не было, только до него. Артур Даниелян Российский фигурист

«Я задолжал себе короткую программу после чемпионата России в Красноярске (на том турнире фигурист неудачно выступил в короткой программе и после нее шел 13-м — прим. ТАСС), но даже после этого проката должок остался, — сказал Даниелян. — Считаю, что смог собраться, на акселе была нелепая ошибка, сам не ожидал. Счастлив выступать здесь, волнения во время проката не было, только до него».

Обладатель самой дорогой технической заявки на текущем турнире Самарин продемонстрировал очень неубедительный прокат короткой программы. Он едва устоял на ногах при приземлении с четверного лутца и упал с четверного тулупа, вместо которого изначально должен был делать второй по сложности четверной прыжок — флип. Самарин получил 74,77 балла и идет на 13-м месте.

«Я хочу сказать всем спасибо за поддержку и веру, моей команде, с которой работаю. Больше мне сказать нечего. Это было обдуманное решение (убрать из программы четверной флип — прим. ТАСС). Хотел показать чистое катание, но не получилось».

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Бойкова и Козловский — лучшие в мире в короткой программе

В соревнованиях спортивных пар в первый соревновательный день обошлось — нет, не без сюрпризов. Скорее, без неожиданных турнирных итогов. Российские пары после короткой программы занимают весь пьедестал. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют, вторыми идут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, третьими — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

А вот дальше будет интереснее. Тарасова и Морозов практически весь прокат шли по чемпионскому графику — бесподобная подкрутка, шикарный выброс, достойные вращения, прокат смотрелся победным. Но затем была злополучная поддержка, на которой Морозов запнулся и лишь чудом удержал партнершу от падения. «Это было случайностью, я запнулся на поддержке во время второго оборота — потеряли баланс и досрочно ее завершили, обидно за этот элемент, ведь он простой, но дорогой», — объяснил Морозов ошибку, из-за которой спортсмены получили лишь 73,50 балла.

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Павлюченко и Ходыкин продемонстрировали практически безошибочный прокат. При этом фигуристы заявили, что ощущали нервозность, с которой им предстоит научиться справляться. «Мы довольны выступлением, но прокат мог показаться немного нервным, — сказал Ходыкин. — Я был спокоен, Даша нервничала, что не должно было повлиять, это редкое явление, мы самодостаточны, каждый сам себя настраивает, не надо успокаиваться, надо уметь катать с нервозностью».

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Бойкова и Козловский же были просто неотразимы. К чистоте их технических элементов уже, казалось, можно и привыкнуть, но пока сделать это никак не получается. Каждый раз они находят в себе резервы, чтобы удивлять. И на сей раз фигуристы поразили мировым рекордом — им удалось сделать практически невозможное, а именно обойти китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна, которые до этого дня были абсолютными мировыми рекордсменами.

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«Я могу сказать, что присутствовала зажатость, — отметил Козловский, который, наверное, не знал о том, что они обновили рекорд. — Но прокатом и результатом мы довольны, теперь все мысли о произвольной программе».

Однако тренер спортсменов Тамара Москвина отреагировала на рекордный результат своих подопечных сдержанно. «Мы всегда считаем занятое место, это является главным. Все спортсмены катаются на разных соревнованиях, с разными судейскими бригадами, в разных условиях. Поэтому я все это считаю не до конца объективным», — сказала Москвина.