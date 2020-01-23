Ягудин рассказал, в чем сила Медведевой
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков в Instagram.
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков в Instagram.
Один из любителей фигурного катания задал вопрос: «В чем сила Евгении Медведевой»?
«В ее характере и нереальной работоспособности!», — ответил специалист.
Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы