Ягудин рассказал, в чем сила Медведевой

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира. Таким образом, спортсменка не смогла отобраться на чемпионат Европы, который в среду стартует в австрийском Граце.