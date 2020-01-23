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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин рассказал, в чем сила Медведевой

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопросы подписчиков в Instagram.

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Один из любителей фигурного катания задал вопрос: «В чем сила Евгении Медведевой»?

«В ее характере и нереальной работоспособности!», — ответил специалист.

Медведева снялась с декабрьского чемпионата России в Красноярске после короткой программы из-за поломки конька, которая случилась на тренировке перед стартом турнира. Таким образом, спортсменка не смогла отобраться на чемпионат Европы, который в среду стартует в австрийском Граце.

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