Кавагути рассказала, почему японцы так любят Загитову

«Её все любят, но в то же время понимают, что она всё выиграла. Что ещё нужно?! Почему именно Загитова так зацепила японцев? Наверное, она красивая. Все мужчины полюбили её за это. Она красотка. Ещё она любит японскую кухню. Хотя Медведева тоже любит суши», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».