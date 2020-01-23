Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавагути рассказала, почему японцы так любят Загитову

Двукратная чемпионка Европы в парном катании Юко Кавагути, выступавшая в дуэте с Александром Смирновым, рассказала, почему в Японии так любят Алину Загитову.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Её все любят, но в то же время понимают, что она всё выиграла. Что ещё нужно?! Почему именно Загитова так зацепила японцев? Наверное, она красивая. Все мужчины полюбили её за это. Она красотка. Ещё она любит японскую кухню. Хотя Медведева тоже любит суши», — приводит слова Кавагути «Спорт день за днём».

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).

Читайте также
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Тедеско: Я счастлив в «Спартаке», люблю город и клуб
Слуцкий поиронизировал над болельщиком за комментарий в соцсети
Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт продлят
«Он правда еще в Казахстане?» Как дела у Исламхана в «Зените»
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Агент Кокорина: Саша никуда не переходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь