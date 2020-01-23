Фигуристки Щербакова, Трусова и Косторная с ошибками провели тренировку перед стартом ЧЕ

Источник: РИА "Новости"

Все три российские фигуристки представляли произвольные программы. Щербакова на разминке отдельных прыжковых элементов чисто выполнила несколько тройных риттбергеров, а также два четверных лутца, один из которых — в каскаде с тройных тулупов. 15-летняя фигуристка упала с четверных лутца и флипа, затем чисто исполнила двойной аксель, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, комбинации из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также тройных лутца и тулупа. После окончания проката она также продемонстрировала несколько чистых четверных лутцев и четверной флип.

Косторная начала разминку с падения с тройного акселя. В прокате программы она также упала с этого элемента, но при этом чисто выполнила комбинацию из тройного акселя и двойного тулупа, тройных флипа и тулупа, а также флипа и сальхова через ойлер. При этом она упала с тройного лутца. После окончания «прогона» ей удалось несколько раз успешно выполнить тройной аксель.

Перед началом представления программы Трусова продемонстрировала два чистых четверных тулупа (один — в каскаде с тройным тулупом, второй — с тройным сальховом через ойлер), а также упала с четверного лутца. В «прогоне» ей удалось безошибочно выполнить четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной флип (в прыжковой заявке фигуристки на произвольную программу этот прыжок значится в четыре оборота), каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер и два тройных лутца (один — в каскаде с тройным риттбергером). Позднее она предприняла несколько попыток исполнить тройной аксель, однако этот прыжок на дневной тренировочной сессии ей так и не покорился.