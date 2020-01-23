Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Автомобилист
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Адмирал
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
18:09 (мск), источник: ТАСС

Фигуристки Щербакова, Трусова и Косторная с ошибками провели тренировку перед стартом ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная допустили ошибки на тренировке перед короткой программой чемпионата Европы в австрийском Граце.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Все три российские фигуристки представляли произвольные программы. Щербакова на разминке отдельных прыжковых элементов чисто выполнила несколько тройных риттбергеров, а также два четверных лутца, один из которых — в каскаде с тройных тулупов. 15-летняя фигуристка упала с четверных лутца и флипа, затем чисто исполнила двойной аксель, каскад из четверного лутца и тройного тулупа, комбинации из тройного лутца и тройного риттбергера, тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, а также тройных лутца и тулупа. После окончания проката она также продемонстрировала несколько чистых четверных лутцев и четверной флип.

Косторная начала разминку с падения с тройного акселя. В прокате программы она также упала с этого элемента, но при этом чисто выполнила комбинацию из тройного акселя и двойного тулупа, тройных флипа и тулупа, а также флипа и сальхова через ойлер. При этом она упала с тройного лутца. После окончания «прогона» ей удалось несколько раз успешно выполнить тройной аксель.

Перед началом представления программы Трусова продемонстрировала два чистых четверных тулупа (один — в каскаде с тройным тулупом, второй — с тройным сальховом через ойлер), а также упала с четверного лутца. В «прогоне» ей удалось безошибочно выполнить четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной флип (в прыжковой заявке фигуристки на произвольную программу этот прыжок значится в четыре оборота), каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер и два тройных лутца (один — в каскаде с тройным риттбергером). Позднее она предприняла несколько попыток исполнить тройной аксель, однако этот прыжок на дневной тренировочной сессии ей так и не покорился.

Короткие программы на чемпионате Европы фигуристки представят в пятницу. Начало — в 13:30 мск. Трусова, Косторная и Щербакова впервые принимают участие во взрослом европейском первенстве.

 На одном из этапов КамАЗ налетел на трехметровую груду камней и несколько раз перевернулся
"Есть очень много причин, по которым боя Хабиба и Конора в Москве не будет"
Тедеско: Я счастлив в «Спартаке», люблю город и клуб
Слуцкий поиронизировал над болельщиком за комментарий в соцсети
Кокляев: Могу посоветовать Саше Емельяненко только молиться
«Зенит» опроверг слухи об уходе Семака, его контракт продлят
«Он правда еще в Казахстане?» Как дела у Исламхана в «Зените»
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Агент Кокорина: Саша никуда не переходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь