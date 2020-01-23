Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми после короткой программы на чемпионате Европы
ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после
ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после
Россияне набрали 88,73 балла. Первое место занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, набравшие 88,78 балла. Третий результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66). Россияне Александра Степанова и Иван Букин идут четвертыми (83,65), Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро — пятыми (75,10).
В текущем сезоне российский дуэт одержал победы на двух этапах
Танцевальные дуэты представят произвольную программу 25 января. Чемпионат Европы завершится 26 января.