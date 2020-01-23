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21:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Организаторы ЧЕ извинились за отсутствие горячей воды у фигуристов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Организаторы чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце принесли извинения за отсутствие горячей воды в отеле для спортсменов, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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«В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы», — говорится в сообщении ФФККР.

Ранее несколько федераций обратились в Международный союз конькобежцев с просьбой объяснить ситуацию с отсутствием горячей воды в отеле, где проживают участники чемпионата Европы по фигурному катанию.

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