Организаторы ЧЕ извинились за отсутствие горячей воды у фигуристов

«В официальном ответе сообщается, что организаторы чемпионата Европы в Граце приносят свои извинения представителям федераций и спортсменам, которые живут в официальном отеле. Переместить такое количество людей в другие гостиницы города в данный момент не представляется возможным, так как все отели Граца заняты из-за большого наплыва туристов. Вместе с тем организаторы чемпионата Европы предложили несколько способов решения проблемы», — говорится в сообщении ФФККР.