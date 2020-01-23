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23:12 (мск), источник: Sport24

У фигуриста Майорова во время выступления на чемпионате Европы пошла кровь

У шведского фигуриста Николая Майорова во время выступления с произвольной программой на чемпионате Европы в Австрии пошла кровь из носа.

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Источник: Sport24

Несмотря на произошедшее, Майоров завершил прокат и на поклоне стоял с окровавленным лицом и руками.

Николай Майоров — брат шведского фигуриста Александра Майорова. В отличие от брата, родившегося в Ленинграде, Николай появился на свет в Швеции.

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