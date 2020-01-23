У фигуриста Майорова во время выступления на чемпионате Европы пошла кровь

У фигуриста Майорова во время выступления на чемпионате Европы пошла кровь

У шведского фигуриста Николая Майорова во время выступления с произвольной программой на чемпионате Европы в Австрии пошла кровь из носа.