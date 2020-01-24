Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
12
Хоккей. КХЛ
23.01
Ак Барс
Салават Юлаев
Б
32
Хоккей. КХЛ
23.01
Авангард
Сочи
52
Хоккей. КХЛ
23.01
ХК Динамо
Витязь
31
Хоккей. КХЛ
23.01
СКА
Барыс
74
Хоккей. КХЛ
23.01
Спартак
Северсталь
30
Хоккей. КХЛ
23.01
Йокерит
Адмирал
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
23.01
Локомотив
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
23.01
Автомобилист
Трактор
41
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
00:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Алиев набрал баллов за короткую и произвольную программу 272,89 балла. Второе место занял другой россиянин Артур Даниелян с 246,74 баллами. На третьем месте расположился грузин Морис Квителашвили (246,71 балла).

22 января Алиев занял второе место в короткой программе. С двумя недокрутами он набрал 88,45 балла и уступил только чеху Михаэлю Бржезине, который в итоге стал седьмым.

Алиев — чемпион России 2020 года, Даниелян — серебряный призер. Кроме того, в активе Алиева — серебро чемпионата Европы 2018 года.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

Читайте также
 «У наших сегодня нет конкурентов»: кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы
Кокляев об участии в Гран-при супертяжеловесов в MMA
Идем на антирекорд. У России 21 гонка без медалей
Названо условие перехода форврада ЦСКА в «Челси»
Фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми на чемпионате Европы
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге
СКА гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Бьет соперниц о столы: хулиганка из мира рестлинга (фото)
Черчесов прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь