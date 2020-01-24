Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Алиев набрал баллов за короткую и произвольную программу 272,89 балла. Второе место занял другой россиянин Артур Даниелян с 246,74 баллами. На третьем месте расположился грузин Морис Квителашвили (246,71 балла).
Алиев — чемпион России 2020 года, Даниелян — серебряный призер. Кроме того, в активе Алиева — серебро чемпионата Европы 2018 года.
Чемпионат Европы завершится 26 января.