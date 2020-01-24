Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Алиев набрал баллов за короткую и произвольную программу 272,89 балла. Второе место занял другой россиянин Артур Даниелян с 246,74 баллами. На третьем месте расположился грузин Морис Квителашвили (246,71 балла).

22 января Алиев занял второе место в короткой программе. С двумя недокрутами он набрал 88,45 балла и уступил только чеху Михаэлю Бржезине, который в итоге стал седьмым.