У России первое золото ЧЕ со времен Плющенко. Алиев — чемпион, у 16-летнего Даниеляна — серебро

Первые медали чемпионата Европы в Граце разыгрывали мужчины. Орги решили долго с ними не церемониться: в среду — короткая программа, в четверг — произвольная. Заметим, что девушки стартуют только в пятницу.

Короткая вышла ошеломляющей. Главный фаворит Кевин Аймо не сделал ни одного прыжка и пролетел мимо произвольной. А двое россиян, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, попали в топ-3. Лидировал чех Михал Бржезина.

Первым из россиян в произвольной выступал Александр Самарин, улетевший во вторую группу после вчерашнего проката.

Еще на разминке он был мрачнее тучи. Понять можно, перед ним стояла адская задача выбраться на приличные места после 13-го в короткой. К сожалению, в произвольной исправиться полностью не вышло.

Сначала Самарин потерял первый каскад из-за четверного лутца с грязным выездом, затем с неудачным приземлением последовал и четверной тулуп. Далее началась борьба за каждый элемент, но тоже безуспешная. Самарин импровизировал, как мог. Внезапно возник один из самых диких (сложных) каскадов из тройных: лутц — ойлер — флип. В заявке и рядом такого не было. Первый тройной аксель Самарин спас. Но после падения на втором трикселе и потери второго каскада Александр совсем развалился. Бабочка на риттбергере — это совсем печально.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oEoeYNf85y8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

10-е место — это не то, чего ждал человек, который год назад был в шаге от победы над 7-кратным чемпионом Европы Фернандесом.

Возможной причиной такого развала могли стать новые ботинки, но Александр это опроверг:

«Замена ботинок — это не причина. Я на тренировках все делаю. Понятно, что не как тапочки сидят, но раскатать успели. Ничего позитивного на этом чемпионате Европы не было. Будем работать дальше».

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили тоже падал: четверной тулуп сильно подвел. Но все остальное было исполнено очень неплохо, к тому же запас после короткой программы и ошибки других помогли добраться до бронзы.

Напряженная ситуация возникла у Артура Даниеляна, 3 сотых балла стали для него решающими. Именно они определили, будет ли Артур с серебром. А критическая ситуация сложилась как раз из-за ошибок: тройной аксель с грязным выездом, падение на тройном лутце (как так!), каскад тройной флип — тройной тулуп на нули и минусы. В общем, спасли Артура баллы за короткую программу и опять же помарочные прокаты соперников). Но для своих 16 лет Даниелян — просто красава!

Дмитрия Алиева, действующего чемпиона России, можно смело вписывать в историю российского мужского фигурного катания как спортсмена, который показал выступление без падений, да и почти без помарок!

Дима сделал просто все, и короткая, и произвольная были безошибочны. Да, недокруты нашлись, но их было не так уж много. В произвольной лишь стартовый квад-лутц.

Отрыв от других призеров вышел колоссальный, техническая оценка была за 100 баллов. В итоге она снизилась до 98 баллов, но это такая мелочь, если сравнивать с тем, что это первая победа российского фигуриста на чемпионате Европы со времен Плющенко. 8 лет прошло. Русские мужики вернулись.

Ну, а бонусом выступление в произвольной итальянца Даниэля Грассля. Он был крут и год назад. Но сейчас покорил еще одну часть Европы. Три сложнейших четверных на старте программы — лутц, флип и риттбергер. На ритте в итоге обнаружили недокрут, но это не так страшно. Парень феноменально оснащен технически, музыкален, ну и с ним работают крутые хореографы и постановщики. Даниэлю всего 17. С Даниеляном они вместе катались по юниорам в этом сезоне. Но контент у итальянца гораздо круче.

Фигурное Катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Итоги