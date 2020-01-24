У России первое золото ЧЕ со времен Плющенко. Алиев — чемпион, у 16-летнего Даниеляна — серебро
8 лет русские мужчины не побеждали на континенте.
8 лет русские мужчины не побеждали на континенте.
Первые медали чемпионата Европы в Граце разыгрывали мужчины. Орги решили долго с ними не церемониться: в среду — короткая программа, в четверг — произвольная. Заметим, что девушки стартуют только в пятницу.
Короткая вышла ошеломляющей. Главный фаворит Кевин Аймо не сделал ни одного прыжка и пролетел мимо произвольной. А двое россиян, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян, попали в топ-3. Лидировал чех Михал Бржезина.
Еще на разминке он был мрачнее тучи. Понять можно, перед ним стояла адская задача выбраться на приличные места после 13-го в короткой. К сожалению, в произвольной исправиться полностью не вышло.
Сначала Самарин потерял первый каскад
10-е место — это не то, чего ждал человек, который год назад был в шаге от победы над 7-кратным чемпионом Европы Фернандесом.
«Замена ботинок — это не причина. Я на тренировках все делаю. Понятно, что не как тапочки сидят, но раскатать успели. Ничего позитивного на этом чемпионате Европы не было. Будем работать дальше».
Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили тоже падал: четверной тулуп сильно подвел. Но все остальное было исполнено очень неплохо, к тому же запас после короткой программы и ошибки других помогли добраться до бронзы.
Напряженная ситуация возникла у Артура Даниеляна, 3 сотых балла стали для него решающими. Именно они определили, будет ли Артур с серебром. А критическая ситуация сложилась как раз
Дмитрия Алиева, действующего чемпиона России, можно смело вписывать в историю российского мужского фигурного катания как спортсмена, который показал выступление без падений, да и почти без помарок!
Отрыв от других призеров вышел колоссальный, техническая оценка была за 100 баллов. В итоге она снизилась до 98 баллов, но это такая мелочь, если сравнивать с тем, что это первая победа российского фигуриста на чемпионате Европы со времен Плющенко. 8 лет прошло. Русские мужики вернулись.
Ну, а бонусом выступление в произвольной итальянца Даниэля Грассля. Он был крут и год назад. Но сейчас покорил еще одну часть Европы. Три сложнейших четверных на старте программы — лутц, флип и риттбергер. На ритте в итоге обнаружили недокрут, но это не так страшно. Парень феноменально оснащен технически, музыкален, ну и с ним работают крутые хореографы и постановщики. Даниэлю всего 17. С Даниеляном они вместе катались по юниорам в этом сезоне. Но контент у итальянца гораздо круче.
Фигурное Катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Итоги
1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89
2. Артур Даниелян (Россия) — 246,74
3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71
4. Даниэль Грассль (Италия) — 244,88
5. Маттео Риццо (Италия) — 237,01
6. Денис Васильев (Латвия) — 232,67
7. Михал Бржезина (Чехия) — 231,25…
10. Александр Самарин (Россия) — 220,43.