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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алиев: Когда Плющенко выигрывал ЧЕ-2012, я катался на лыжах

ГРАЦ (Австрия), 24 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что в январе 2012 года, когда Евгений Плющенко одержал последнюю до нынешнего дня российскую победу на чемпионате Европы, он занимался лыжным спортом.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг Алиев выиграл чемпионат Европы в Граце. До него последним российским фигуристом, выигрывавшим европейское первенство, был Плющенко.

«В январе 2012 года я был в родном городе Ухта, было минус 25 или минус 30 градусов, катался на лыжах, тренировался», — сказал на пресс-конференции Алиев, в юниорском возрасте занимавшийся параллельно фигурным катанием и лыжным спортом.

«Я, на самом деле, не выбирал (между фигурным катанием и лыжами), все решилось судьбой. Но в лыжах я был неплох, был на очень хорошем уровне. Если бы продолжал заниматься, я не ясновидящий, но хорошие результаты были бы, — добавил он. — Думаю, что-то от лыжных гонок мне пришло в фигурном катании. Сначала я катался с сутулой спиной, мне ее выправляли, чтобы я был ровненький. Вот что пришло».

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