Алиев: Когда Плющенко выигрывал ЧЕ-2012, я катался на лыжах

«В январе 2012 года я был в родном городе Ухта, было минус 25 или минус 30 градусов, катался на лыжах, тренировался», — сказал на пресс-конференции Алиев, в юниорском возрасте занимавшийся параллельно фигурным катанием и лыжным спортом.

«Я, на самом деле, не выбирал (между фигурным катанием и лыжами), все решилось судьбой. Но в лыжах я был неплох, был на очень хорошем уровне. Если бы продолжал заниматься, я не ясновидящий, но хорошие результаты были бы, — добавил он. — Думаю, что-то от лыжных гонок мне пришло в фигурном катании. Сначала я катался с сутулой спиной, мне ее выправляли, чтобы я был ровненький. Вот что пришло».