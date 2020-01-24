Ягудин рассказал о своем отношении к Тутберидзе

«Простите, в предыдущем моем ответе я перепутал вопрос о ЭГ и вопрос о ЕГЭ. Так вот, к ЕГЭ крайне негативно, к ЭГ отношусь с большим уважением. И, да, конечно, общаемся!» — ответил Алексей.