Ягудин рассказал о своем отношении к Тутберидзе
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, рассказал, как он относится к известному тренеру Этери Тутберидзе.
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, рассказал, как он относится к известному тренеру Этери Тутберидзе.
«Как относитесь к ЭГ? Общаетесь?» — спросили у олимпийского чемпиона в инстаграме.
Ягудин не сразу понял, что ЭГ является сокращением имени и отчества Тутберидзе — Этери Георгиевна.
«Простите, в предыдущем моем ответе я перепутал вопрос о ЭГ и вопрос о ЕГЭ. Так вот, к ЕГЭ крайне негативно, к ЭГ отношусь с большим уважением. И, да, конечно, общаемся!» — ответил Алексей.