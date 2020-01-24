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10:45 (мск), источник: Sport24

Ягудин рассказал о своем отношении к Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин, общаясь со своими подписчиками в инстаграме, рассказал, как он относится к известному тренеру Этери Тутберидзе.

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«Как относитесь к ЭГ? Общаетесь?» — спросили у олимпийского чемпиона в инстаграме.

Ягудин не сразу понял, что ЭГ является сокращением имени и отчества Тутберидзе — Этери Георгиевна.

«Простите, в предыдущем моем ответе я перепутал вопрос о ЭГ и вопрос о ЕГЭ. Так вот, к ЕГЭ крайне негативно, к ЭГ отношусь с большим уважением. И, да, конечно, общаемся!» — ответил Алексей.

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