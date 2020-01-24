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12:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко отреагировал на первое за восемь лет золото ЧЕ у российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на первое за восемь лет золото чемпионата Европы, завоеванное российскими фигуристами. Его слова приводит ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Плющенко поздравил Дмитрия Алиева с победой на турнире в австрийском Граце. По его мнению, фигурист заслужил эту награду. «Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками. Хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира», — отметил олимпийский чемпион.

Ранее 24 января Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Он набрал за короткую и произвольную программу 272,89 балла. Второе место занял его соотечественник Артур Даниелян, третье место — грузин Морис Квителашвили.

Алиев стал первым российским чемпионом Европы с 2012 года. Тогда на турнире в британском Шеффилде победу одержал Плющенко.

Алиев — чемпион России 2020 года. Также в его активе серебро чемпионата Европы 2018 года.

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