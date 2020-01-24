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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Тутберидзе — неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек

Спортивный журналист Василий Уткин рассказал, как относится к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня на этот счёт есть довольно поверхностный взгляд. Как мне представляется, она хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек. Она нуждается в том, чтобы ничто не колебало её в собственном самоутверждении. Она плывёт на этой волне, пользуется ею и считает, что это и есть её настоящая поддержка. Так это выглядит со стороны, во всяком случае.

Если это так, Этери Георгиевне ещё можно успеть изменить своё отношение. У неё трудная жизнь, она тяжело пробивалась в первые ряды, наверное, любую альтернативную точку зрения она воспринимает как смертное покушение на своё положение в обществе, — приводит слова Уткина Sport24.

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