Уткин: Тутберидзе — неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек

«У меня на этот счёт есть довольно поверхностный взгляд. Как мне представляется, она хороший методист, неплохой тренер и, видимо, очень закомплексованный человек. Она нуждается в том, чтобы ничто не колебало её в собственном самоутверждении. Она плывёт на этой волне, пользуется ею и считает, что это и есть её настоящая поддержка. Так это выглядит со стороны, во всяком случае.