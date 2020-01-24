Косторная — лидер, но без магии. Трусова и Щербакова решили свои задачи

Источник: Спорт-Экспресс

Между Россией и Европой — пропасть

Женские соревнования на чемпионате Европы — удивительная вещь. С одной стороны, в них выступают три главных звезды турнира в целом (наряду с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном). С другой стороны, уровень остальных участниц за исключением нескольких спортсменок настолько посредственный, что, если бы не присутствие Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, то прилагательное «второсортный» было бы даже комплиментом по отношению к женским соревнованиям. Любой из шести этапов серии «Гран-при» по составу участниц куда сильнее.

К большому сожалению, если оставить в стороне Россию, то женское одиночное катание в Европе переживает даже не кризис — оно в глубокой коме. Почему так происходит — отдельная тема. Но судите сами: если не считать трех учениц Этери Тутберидзе, то отметку в 65 баллов в короткой программе преодолевала только две девушки — Алексия Паганини, и было это на этапе «Гран-при» в Москве осенью 2018 года, когда швейцарка заняла четвертое место и экс-россиянка Екатерина Куракова, ныне выступающая за Польшу. Плюс уже сейчас добавилась Эмми Пелтонен из Финляндии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d95a242612e8156c39e4" data-vnd="d95a242612e8156c39e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d95a242612e8156c39e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Если же говорить о сумме баллов — не в этом сезоне, а вообще за карьеру — то далеко не выдающуюся отметку в 170 баллов пробивали 10 спортсменок из 34-х. Отметку в 180 баллов — 6 фигуристок. Отметку в 190 баллов — всего две. Это 16-летняя Виктория Сафонова из Белоруссии на турнире в Загребе в декабре (192,49) и все та же Куракова — 201,47 на турнире в Варшаве. Правда, то были домашние соревнования и соответствующее судейство — хозяек льда традиционно судят лояльно и надбавки при возможности сыплют щедрее. Впрочем, ничего криминального в этом нет.

И просто для сравнения — чтобы попасть в тройку призеров на любом из этапов «Гран-при» в этом сезоне, нужно было набирать минимум 205,67 балла (результат Мэрайи Белл в Москве),

Куракова же вообще была едва ли не главным ньюсмейкером перед стартом соревнований. Мало того, что экс-россиянка, так еще и тренируется у Брайана Орсера. Однако попытки раскрутить ее соперничество с супертрио ТЩК, как их зовут болельщики, быстро пошло прахом. Грязное приземление и недокруты на каскаде, 58,49 балла, 13-е место.

Так что в этом смысле волноваться за общий исход не приходится — очевидно, весь пьедестал будет российским. Та же Трусова может хоть два раза упасть и еще махнуть «бабочку» вместо четверного, а потом взять и второй половине сделать каскад «4+3» на хорошие бонусы, как это было на чемпионате России в Красноярске. И получить в итоге столько, сколько остальные здесь (не считая Щербакову и Косторную, конечно же) не получат никогда в жизни.

21 фотография 21 фотография 21 фотография Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020

Две сборные

По большому счету, учитывая, сколько в России сейчас классных фигуристок, мы вполне можем формировать две сборные — одна едет на чемпионат Европы, другая на чемпионат мира. Так, кстати, нередко поступают в США и Японии, давая шанс всем. Так что в Грац вполне можно было привезти ту же Елизавету Туктамышеву и дать передохнуть кому-то из трио ТЩК. Особенно учитывая те нагрузки, что на них выпадают. Та же Косторная, скажем, дважды жаловалась на усталость в Красноярске, а в прошлом сезоне у нее была травма, не позволившая ей выступить на юниорском чемпионате мира. Так что какой смысл загонять девушек, тем более учитывая полное отсутствие конкуренции в Европе?

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Это, на мой взгляд, было бы мудрым решением и по другой причине. Политика двух составов показала бы тем же Туктамышевой, Евгении Медведевой или Алине Загитовой — не волнуйтесь, вы в обойме, у вас есть шанс ездить на крупные турниры и получить там как кусочек славы, так и возможность заработать. Потому что как бы мы сейчас не восхищались ТЩК, всех их в любом случае ждет взросление и ломка организма. Когда оно случится, насколько будет тяжелым и как повлияет на катание, предсказать невозможно. А что, если это будет в олимпийский сезон? А тут есть три классных фигуристки в тонусе, которые уже все это пережили и которые вполне конкурентоспособны на мировой арене на фоне японок, кореянок или американок. Учитывая, как наша федерация любит считать медали на любых уровнях, это было бы разумно. Но понятно, что этот сценарий в жизнь не воплотится, а жаль.

Плановая расстановка

Впрочем, разборки внутри трио ТЩК — это то, что затмевает собой остальные 34 унылых проката и само по себе невероятная интрига, ради которой стоит бежать к экрану и включать трансляцию. В короткой программе по ходу сезона уже выработался свой расклад: Косторная с ее тройным акселем должна сделать хороший задел и уйти далеко за 80 баллов. Щербакова старается не сильно отстать, чтобы иметь шанс в произвольной. А вот Трусова и ее попытки вставить триксель…

Первой из этого трио на лед вышла Щербакова и со своей задачей в общем и целом справилась. Красивое чистое катание без помарок с привычным набором прыжков и 77,95 балла. Для сравнения личный рекорд Анны — 78,27. Зато она получила лучшую пока во взрослой карьере оценку за компоненты в короткой программе — 35,17 балла. Тут Щербакова потихоньку прибавляет.

То же самое можно сказать и про катавшуюся следом Косторную — красиво, уверенно, чисто. Тройной аксель судьи заплюсовали на 2,63 балла, тройной лутц — на 2,02. Но какой-то магии и изюминки, которые были, например, в Красноярске, сейчас не было. Итоговые 84,92 — вроде бы нормально (чуть хуже личного рекорда — 85,45 в финале «Гран-при»), но когда на счету, как показывает практика, каждая десятая и даже сотая, есть повод немного огорчиться.

Выступавшая последней из россиянок Трусова все же решилась пойти на тройной аксель, который изначально стоял в заявке, но который пока на официальных стартах не приземляла. Но уже в полете передумала — на выходе получился двойной, который судьи еще и заминусовали. Зато все остальное было исполнено здорово. И даже помарка на акселе не помешала Александре получить лучшие баллы в сезоне — 74,95, причем она обновила достижение и по оценке за компоненты в короткой программе (34,42).

Так что расстановка сил перед произвольной программой получилась ровно такой, как и можно было предположить. Отставание той же Трусовой от Косторной — 10 баллов, и это вполне отыгрываемо с учетом контента. У Александры заявлено пять четверных, из них два во второй половине программы. Так что Алене, чтобы удержать лидерство и повторить успех финала «Гран-при», придется включать магию. В субботу вечером в Граце будет очень жарко.